Motaz Alghalban er i Gaza sammen med søstrene Majd, Somoud og hennes sønn Yamen. Alle fire er norske statsborgere.

– Hørte du det? spør Motaz. Stillheten i bakgrunnen av avbrytes av smellet av missiler. Lyden er svært høy.

– Har det falt mange raketter i Khan Younis i dag?

– Ja, det har det. Akkurat nå kom det noen i området. Noen traff nabohuset for litt siden, men heldigvis hadde naboene våres flyktet.

Motaz Alghalban (til høyre) og broren Mo Min i bryllupet til sistnevnte. Foto: Privat

De befinner seg i Kahn Younis, som ligger 40 minutter fra den egyptiske grensen og byen Rafah. Det er den eneste veien ut av Gaza som ikke styres av Israel.

Nyhetsbyråene AP og AFP melder fredag ettermiddag at grensen skal åpnes. Dette er foreløpig ikke offisielt bekreftet, og det er uklart hvem som eventuelt får passere grensen.

Ifølge AFP skal grensen være åpen mellom klokken 12 og 17 lokal tid.

Måtte evakuere fra grensen

– Vi fikk beskjed fra den norske ambassaden om å ta oss til grensen, og at vi måtte være der klokken 12 for å krysse den. Vi var redde for å dra, fordi veien dit ble beskutt i går, sier Soumud.

– Jeg svarte ambassaden at gaten vi må bruke er bombet. De ville at vi skulle reise gjennom der, men det var ingen transport, så vi måtte bruke egen bil, legger Motaz til.

Gaten Motaz sikter til, er Salah-al-Din, en av to evakueringsruter fra nord til sør. Fredag ble flere palestinere på flukt drept i et angrep på veien.

De dro fra Kahn Younis i dag klokken 11.

Da de kom frem, fikk de beskjed om å snu. Grensen var stengt, og skulle beskytes av israelerne, fikk de beskjed om.

– De sa Israel ikke hadde godkjent for oss å forlate Gaza.

– Vi var redde fordi Israel har bombet her to ganger tidligere, visste du det? spør Motaz. Rafah grenseovergang ble bombet tre ganger 11. oktober alene.

Tilbake i Khan Younis er de uten strøm, uten vann og at har kun tilgang på internett et par timer om dagen. Palestinerne som er fordrevet hit, lever i ekstremt vanskelige forhold.

Foto: STRINGER / Reuters

Og selv om byen ligger i det sørlige Gaza, hvor israelerne har beordret de sivile, bombes byen stadig.

– Vi har det veldig vanskelig. Sønnen min er redd, sier Soumud.

– Hva gjør dere nå – prøver dere på nytt i morgen?

– Vi må vente på en telefon fra utenriksdepartementet om at vi kan prøve igjen. Vi kan bare håpe på at de tillater oss å forlate Gaza da.

Men når den telefonen kommer, er høyst usikkert.

Lørdag sa utenriksminister Anniken Huitfeldt at norske myndigheter i kontakt med egyptiske og israelske myndigheter og ber dem åpne grensene for de 130 nordmennene sitter fast i landet, som følge av Israels blokade

– Vi får ikke de 130 nordmennene ut, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Giftet seg rett før krigen

Hjemme i Norge sitter broren Mo Min Alghalban. Bare dager før krigen brøt ut, giftet han seg i Gaza, der kona bor.

Ekteskapet er foreløpig ikke registrert i Norge, så hun har ikke norsk statsborgerskap. Når han reiste hjem igjen etter bryllupet, måtte hun derfor bli igjen. Han vet ikke når han får se henne igjen.

Mo Min Alghalban er bekymret for sin nye kone og familien sin. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Jeg tenker veldig mye på dem. På Gaza, på kona mi og familien min, sier Mo Min.

Alghalban sier det er vanskelig å være vitne til det som utspiller seg på stedet han har vokst opp.

– Hva sier kona og familien din når du snakker med dem?

– De er veldig redde, sier Mo Min.