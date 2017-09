Norske soldater stoppet IS-angrep i siste liten

– Kjøretøyet gikk i lufta 300-400 meter før det hadde truffet en mengde irakiske styrker, forteller oberstløytnant Terje Bruøygard til NRK.

De norske soldatene fra Telemark-bataljonen er i Irak først og fremst for å trene og rådgi de irakiske styrkene i kampen mot IS, men onsdag i forrige uke måtte de norske soldatene selv stoppe et IS-angrep i Anbar-provinsen.

– Mens vi sto på en høyde noen kilometer sør for byen så kom det en pansret bil kjørende i full fart mot det området vi og brigadens bakre elementer sto. Det ble oppdaget av norske styrker, og vi startet å bekjempe med de våpnene vi hadde tilgjengelig, sier Bruøygard.

Da kjøretøyet var 1200 meter unna, begynte de norske soldatene å skyte. Etter 800 meter gikk kjøretøyet i lufta, noen hundre meter fra de irakiske styrkene.

– God følelse

Det var kun selvmordsbomberen i bilen som mistet livet i dette angrepet.

– Det var en veldig god følelse å kunne hjelpe til samtidig som det var dramatisk da det skjedde, sier Bruøygard.

Han sier det er første gang de norske styrkene blir angrepet av et pansret kjøretøy.

Fakta om den norske styrken i Irak Ekspandér faktaboks * Regjeringen besluttet i oktober 2014 å sende inntil 120 soldater til Irak for å bistå landet i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS. * Rundt halvparten av de norske soldatene drev trening og opplæring av irakiske styrker i Bagdad, men ble hentet hjem i mars i fjor. * Den andre halvparten av bidraget trener fortsatt kurdisk milits i Erbil i Nord-Irak. Samtidig bidrar Norge med et kirurgisk team ved et amerikansk militærsykehus samme sted. Mandag ble det klart at styrken videreføres, men flyttes til Anbar-provinsen vest i landet. * Det norske bidraget i Irak, kommer i tillegg til en spesialstyrke på rundt 60 soldater som i mai i fjor ble kunngjort sendt til Jordan, der de skal gi militær støtte til syriske opprørere som kjemper mot IS. Kilde: NTB

To angrep

De irakiske styrkene var i ferd med å ta kontroll over byene Anah og Rianah i Eufratdalen da IS gikk til angrep.

Et annet bilangrep ble stoppet av irakiske soldater. Begge bilene var fullastet med eksplosiver.

Ingen nordmenn ble skadd i kampene, men de norske soldatene ga førstehjelp til flere irakere som ble hardt såret.

– Det er klart at hendelsen var en sterk opplevelse for de involverte, sier pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen til NRK.

Moen er klar på at norske soldater også i fremtiden kan komme til å havne i nye krigshandlinger med IS.

SKADET: Norske soldater måtte behandle flere irakiske soldater under operasjonen i Eufratdalen i Irak. Forsvaret kan ikke si eksakt hvilken hendelse bildet er fra, men sier det er fra operasjonen forrige uke. Foto: CAMILLA BREVIK / FORSVARET

Sikre på at IS nedkjempes

I frigjøringen av de to byene har irakerne vært 3000 soldater mot 200 IS-krigere, ifølge oberstløytnant Terje Bruøygard.

– Byene ble overtatt etter to-tre dagers kamper, forteller han.

Bruøygard sier de irakiske styrkene er sikre på seier.

– Mine irakiske partnere sier ISIL vil være bekjempet i sin nåværende form i Irak før sommeren.

FORBEREDT: Norske soldater øver på å evakuere skadde sammen med amerikanske styrker i Irak. Foto: Camilla Brevik / Forsvaret



Ny leir

Kampene foregikk i den aller første operasjonen de norske styrkene deltok i ut ifra den nye leiren i Anbar i Irak, som ble klar tidligere i september.

Moen understreker at norske styrker ikke skal delta aktivt i stridshandlingene, men sier nordmennene er forberedt på å forsvare seg under angrep. I området operasjonen foregikk var det stor fare for hjemmelagde bomber langs veiene.

Det er om lag 60 norske soldater i Irak. Brorparten av disse er fra Telemark bataljon på Rena.