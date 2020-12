– Vi har planer om å opprettholde det som mange har som tradisjon på julaften. Det blir julegudstjeneste og julespill, før vi setter oss til bords. Vi skal selvfølgelig også sørge for at Sølvguttene får sunget julen inn i teltet vårt.

Styrkesjef Hans Jørgen Nordskog og sjefsersjant Staale Granli skal feire jul i Camp Bifrost ved Bamako i Mali. Foto: Forsvaret

Det forteller Hans Jørgen Nordskog til forsvaret.no. Han er sjef for den norske FN-styrken i Mali.

Tidligere denne måneden dro en ny norsk FN-kontingent til det afrikanske ørkenlandet. Det er tredje gang Norge sender et transportflybidrag til Mali.

Nordmennene skal støtte de internasjonale MINUSMA-styrkene med transport av materiell, personell og medisinsk utstyr.

Karantenetiden over

Den norske styrken gikk rett i karantene etter at de ankom Mali. Smittesituasjonen gjør at personellet er delt inn i kohorter. Leiren er også delt i to. Den ene delen er for nyankommet personell i karantene. Den andre delen er for dem som er ferdige med karantenetiden.

Sjefsersjant Staale Granli vil skape julestemning i den norske FN-leiren i Mali. Foto: Forsvaret

På julaften er soldatene ferdig med karantenetiden. Den har vart i 14 dager. De får dermed ha sitt første måltid sammen i det store spiseteltet på selveste julekvelden.

Det er Norge som står for driften av leiren Camp Bifrost i Bamako. Ni norske ansatte er ansvarlig for driften gjennom hele året.

Julemat på menyen

Kokkene i leiren gjør sitt beste. Ifølge soldatene er kjøkkenet kjent for å lage god mat. På menyen i kveld står tradisjonell julemat.

Det lages tradisjonsrik julemat på kjøkkenet i Camp Bifrost. Foto: Forsvaret

– Kjøkkenet her er fantastisk! Det blir servert både ribbe, pinnekjøtt og juletorsk med alt tilbehør, sier Nordskog.

Julemiddagen står klar. Foto: Forsvaret

Han forteller at det blir en litt annerledes jul for personellet. Likevel tror Nordskog at julen i Mali vil bli en opplevelse FN-soldatene kommer til å huske livet ut.

– Vi har troverdig etterretningsinformasjon om at nissen ankommer. Vi avslutter kvelden med julefilm på utekino. Jeg tror dette blir nok en minnerik julefeiring her i Camp Bifrost, sier styrkesjefen.

