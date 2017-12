Norske Russland-eksperter: Frode Berg-saken er trappet opp

I går uttalte russiske myndigheter seg for første gang om arrestasjonen av norske Frode Berg, som ble fengslet i Moskva tidligere denne måneden.

Den pensjonerte grenseinspektøren er siktet for spionasje.

Maria Zakharova, pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet, sa til NRK at saken er uheldig for forholdet mellom Norge og Russland.

Norske eksperter NRK har snakket med, sier at russiske myndigheters beslutning om å kommentere pågripelsen og siktelsen offentlig, er en opptrapping av situasjonen.

Alvorlig utvikling

Geir Flikke, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, tror at valget om å uttale seg offentlig, kan være fordi Russland ønsker å teste norske myndigheter for å se hvordan, og om, de responderer.

Han beskriver det som skjer nå, som et vanskelig, politisk spill og en alvorlig dreining i anklagene mot Berg.

VANSKELIG SITUASJON: Geir Flikke, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, sier at situasjonen er på vei ut i et ulendt terreng som gjør det vanskelig for UD å reagere. Foto: Irina Tjelle / NRK

– Russiske myndigheter sier offisielt at Frode Berg har vært involvert i aktiv spionasje, men det har vi ingen bekreftelse på, snarere tvert imot. Det er viktig at Norge holder fast på at han er uskyldig. Spørsmålet er likevel nå om ikke norske myndigheter bør reagere, komme med en uttalelse, ettersom det russiske utenriksministeriet har kommentert saken, sier han til NRK.

Flikke sier at saken er på vei «ut i et ulendt terreng».



– Det er viktig å ha kontroll over informasjon, porsjonere den ut, samtidig som man lever i et informasjonsmessig vakum, og ikke vet hva som egentlig er tilfelle. Dette gjør det vanskelig for UD å reagere.

– Konfronterende

Iver B. Neumann, professor i Russlands-studier ved UIO og ansatt ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), kaller offentliggjøringen en opptrapping av situasjonen. Han mener russiske myndigheter har valgt en konfronterende linje.

Han mener motivet er å vise styrke overfor den russiske befolkningen.

– Det er et spill for galleriet. De har en sak de kan bruke, og som de kan holde varm. Spørsmålet er når de har tenkt å slippe den, og når de bestemmer seg for at de har trappet nok opp. De kan bestemme seg for at det ikke blir rettssak, eller de kan gjennomføre rettssaken, sier han til NRK.

VISE STYRKE: Iver B. Neumann mener motivet til Russland er å vise styrke ovenfor den russiske befolkningen. Foto: Christopher Olssøn / Photo: Christopher Olssøn/NUPI

Han mener at dilemmaet for norske myndigheter nå, er at enhver ting Norge gjør offentlig for å få ham ut, vil bli tolket som en innrømmelse av skyld.

– Spillet er at Russland vil presse Norge til å gjøre mer og mer i det offentlige, men da er det viktig å jobbe i kulissene, mener Neuman.

Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet sier at UD har merket seg uttalelsen som NRK har fått fra russiske myndigheter.

– Det ble videre sagt at saken vil bli fulgt opp i henhold til russisk lovgivning, sier han til NRK.

UD-ansatte har vært på to besøk hos Berg i det beryktede Lefortovo-fengslet i Moskva hvor de har gitt 64-åringen konsulær bistand.

Ifølge Overland vil norske myndigheter fortsette å yte bistand til Berg som har sittet fengslet siden 5. desember.