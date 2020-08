Norske politikere håper Norge vil fordømme kinesiske menneskerettighetsbrudd

Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge torsdag. Besøket er en del av en rundreise til flere europeiske land. Under besøket skal Wang blant annet møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Både nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant i Sosialistisk Vensteparti, Petter Eide håper Norge vil fordømme kinesiske brudd på menneskerettigheter under besøket.

Bør vurdere sanksjoner

Listhaug er kritisk til at Kina nå er på rundreise i Europa for å smigre. Frp-nestlederen forventer at Norge er tydelige på at det er ikke er greit med måten kinesiske myndigheter opererer på i Hongkong.

– Det er ikke akseptabel at et kommunistisk diktatur fratar befolkningen i Hongkong sine rettigheter, og at Kina straffer land som sier ifra, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug mener norske myndigheter er for forsiktige når de møter Kina. Foto: Fredrik Hagen

I tillegg til stadig økende kritikk for brutal behandling av muslimske minoriteter, får Kina hard medfart for sikkerhetsloven som ble påtvunget Hongkong. I tillegg har kinesiske myndigheter fått kritikk for sensur av utveksling om covid-19-pandemien.

Hun mener det er viktig at Kina ikke får mer makt og innflytelse, og at Norge bør vurdere å innføre sanksjoner mot landet.

Blant landene som har innført sanksjoner mot landet er USA. Tidligere i år innførte de reiserestriksjoner for ansatte i det kinesiske teleselskapet Huawei og andre de mener støtter brudd på menneskerettigheter.

Kinas utenriksminister Wang Yi møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg under sitt norgesbesøk. Foto: YARA NARDI

Mener Norge må ta opp overgrep mot uigurer

– Jeg håper at Norge tør å fremme en kritikk av menneskerettighetsbruddene i Kina, til tross for at Norge økte økonomiske relasjoner til Kina, sier Eide.

Han mener det viktigste temaet Norge må ta opp under besøket er overgrepene mot uigurer. Opptil en million uigurer og andre muslimer er av kinesiske myndigheter tvangssendt til interneringsleirer i Xinjiang-regionen vest i landet.

– Kravet nå, er at vi skal få på plass en FN-ledet inspeksjon, og dét er det viktig at utenriksministeren er tydelig på, mener SV-politikeren.

Uigurer på en buss i Xinjiang, vest i Kina. Foto: Andy Wong / Ap

Skal demonstrere utenfor Statsministerens kontor

I forkant av møtet mellom Ine Eriksen Søreide og Kinas utenriksminister vil det avholdes en demonstrasjon i regi av Uighurkomitéen, Tibetkomitéen, Hongkongkomitéen og Amnesty International.

– Den brutale behandlingen av uigurene er selve bildet på hvordan kinesiske myndigheter går frem. Det er ikke et unntak eller noe som kan nedtones. Det er selve essensen og bilde av det autoritære Kina, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

John Peder Egenæs ser fram til at kampen for menneskerettighetene nå blir langt sterkere. Her fra en demonstrasjon mot Kina i 2019.

Menneskerettighetsorganisasjonen har varslet at de vil demonstrere i blå fangedresser omgitt av netting utenfor Statsministerens kontor. Dette for å rette søkelyset på uigurene som er tvangssendt til interneringsleirer i Kina.

– Vi har sett oppløftende signaler om en skarpere linje overfor Kina. Dette har kommet både fra røde og blå norske politikere de siste månedene. Vi tolker det som det som en økt bevissthet blant norske politikere om Kinas brutalitet.

Petter Eide og Guri Melby foran Stortinget under et kinesisk besøk i 2019. Foto: Peter Svaar

Frykter kveling av protester

Petter Eide i SV mener det er viktig at det norske samfunn slipper til med sine protester ovenfor Kina under besøket.

Under fjorårets besøk fra Kina, demonstrerte Eide sammen med Guri Melby (V) i gule T-skjorter med teksten «FRIHET» rett utenfor Stortinget.

Da Melby ville gå inn i Stortinget for å følge den kinesiske delegasjonen, fikk hun ikke gå inn hovedinngangen så lenge hun hadde på seg aktivist-skjorte, og ble stoppet av Stortingets egne sikkerhetsvakter.

– Jeg håper at norske myndigheter nå legger bedre til rette for at også den kinesiske utenriksministeren får høre hva det norske samfunn har å si, sier Eide.

Vil snakke om menneskerettigheter under besøket

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen (H) sier at menneskerettigheter er en viktig del av dialogen med Kina.

– Det betyr at vi også tar opp de vanskelige menneskerettighetsspørsmålene når det er nødvendig. Vi tar opp situasjonen i Xinjiang og for religiøse minoriteter. Vi tar opp situasjonen i Hongkong, sier Halvorsen.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen sier det er viktig for Norge å ha en god dialog med Kina. Foto: Wilhelm Sverdvik

Han sier menneskerettigheter blir tatt opp i alle deres møter med kinesiske myndigheter, og at det også vil skje under dette besøket.

– Vi har klart og tydelig uttrykt vår bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang og for utviklingen i Hongkong.

Halvorsen sier at organisasjoner og andre som vil protestere skal få gitt uttrykk for sine meninger i forbindelse med besøket.