Norske observatører midt i tilspisset situasjon øst i Ukraina

Organisasjonen sa søndag at de inntil videre har innstilt alle sine operasjoner i Donetsk fylke, etter at en større gruppe demonstranter har beleiret hotellet deres i Donetsk by.

Samtidig nektes en annen gruppe observatører å forlate et annet hotell i en by lenger nord.

Demonstrantene sier de kommer til å fortsette aksjonen mot OSSE til de ukrainske regjeringsstyrkene setter fri en opprørssoldat som onsdag 13. oktober ble tatt til fange av regjeringsstyrkene.

Åtte nordmenn er for øyeblikket tilknyttet OSSE-observatørkorpset i Ukraina. En av disse befinner seg altså på det beleirede hotellet i Donetsk by.

– Vi er kjent med situasjonen og at en nordmann er blant OSSE-observatørene i Donetsk. UD er også orientert om at OSSE jobber for å løse situasjonen, sier pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til NRK.

I følge norsk UD er situasjonen på og rundt hotellet relativt rolig.

Tilspisset situasjon.

Kilder som NRK har vært i kontakt med forteller om en tilspisset situasjon i Donbassområdet nå, selv om observatørene ikke har følt seg direkte truet.

OSSE kunngjorde søndag at de inntil videre stopper alle operasjoner i Donetsk fylke.

Nordmannen i OSSE-teamet i Donetsk har base på hotell Park Inn i Donetsk by, der han har rollen som organisasjonskoordinator for observatørene.

EN patrulje fra OSSE på oppdrag i Luhansk fylke i 2016. Foto: OSCE/Evgeny Maloletka

NRK har sendt epost til ledelsen for OSSE-delegasjonen i Ukraina, og også snakket med ledelsen for delegasjon.

De vil foreløbig ikke si noe ting om det som skjer og vil heller ikke bli sitert på hva som nå gjøres, bare at det jobbes døgnet rundt for å få avklart situasjonen.

Mistanke om spionasje

Det hele startet ifølge nyhetsbyrået Reuters med offiseren Andrej Kosjak. Han var formelt en del av et team under ledelse av OSSE.

Teamet skulle forsøke åpne et nytt overgangspunkt mellom de områdene som kontrolleres av separatistene og de regjeringskontrollerte områdene.

Men de ukrainske regjeringsstyrkene fattet mistanke til Kosjak.

Bilder fra arrestasjonen viser at han er offiser i separatiststyrkene og i tillegg også er russisk statsborger, selv om han er født og oppvokst i Ukraina.

Arrestasjonen førte raskt til voldsomme protester fra de prorussiske separatistene.

Blokade av OSSE-basene

I helgen samlet flere hundre av dem, de fleste unge mennesker, utenfor Park hotell i Donetsk by, der OSSE-observatørene har et av sine hovedkvarter.

Der har de nå satt opp telt og det hele virker som en svært godt organisert operasjon, ifølge kilder som NRK har vært i kontakt med.

Demonstranter har siden lørdag vært på plass foran hotellet i Donetsk der observatørene fra OSSE-holder til. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

OSSE rapporterte også søndag at da en gruppe observatører skulle krysse inn i de separatistkontrollerte områdene sørvest for Donetsk by, ble de nektet å gjøre dette, noe som er strid med det mandatet som OSSE har.

I tillegg forteller OSSE i en egen pressemelding at to observatører er låst inne i et mindre hotell i Horlivka, og nektet å forlate bygningen.

De kunne observere en bil med soldater fra separatistene, og i løpet av helgen kom også fire telt opp foran inngangen til hotellet.

Utenriksministeren for den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk» Natalja Nikonorova, sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at myndighetene i republikken nå forsøker å løse den fastlåste situasjonen i Horlivka.

Farlig område

I slutten av september trakk OSSE tilbake teamet som har observert trafikken over grensen mellom Russland og de separatist-kontrollerte områdene av Ukraina.

Dette skjedde etter at Russland hadde sagt at de ikke vil forlenge mandatet for denne delen av observatøroppdraget øst i Ukraina.

Samtidig holder Russland døren åpen for nye samtaler for å få igang igjen fredsprossen.

OSSE er på daglige patruljer i konfliktområdet i Ukraina. Foto: OSCE/Evgeny Maloletka

I april i år var situasjonen langs den rundt 500 kilometer lange frontlinjen øst i Ukraina svært spent, etter at Russland sendte store troppestyrker tiul grensen mot Ukraina.

Siden 2014 er minst 13000 mennesker drept i konflikten i Ukraina. Russisk-støttede separatister kontroller store områder i Donetsk og Luhansk fylke, i tillegg til at Russland har annektert Krim-halvøyen ved Svartehavet.

Norske observatører har vært tungt til stede i OSSE-operasjonen øst i Ukraina.

I 2017 var det en nordmann som ledet en patrulje som kjørte på en mine. En person mistet livet som en følge av dette.

