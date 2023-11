Norske Mohammed fortviler: Barna kommer ut av Gaza – uten mamma

Mohammed Alsayed har siden 7. oktober ventet på å få kone og barn ut av Gaza.

I går kom endelig beskjeden om at barna Murad (7) og Joanna (9) står på listen over de 146 norske borgerne som skal evakueres fra Gaza lørdag.

Men gleden var kortvarig. Barnas mor, Sherin, står ikke på listen.

– Det var et sjokk. Jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg har ikke nok informasjon, sier den bekymrede ektemannen til NRK.

TV 2 omtalte familiens historie først.

Alsayed ble informert om at bare barna skulle evakueres ut fredag kveld.

Har ikke fått tillatelse

I en melding fra UD som NRK har sett, skriver de at Sherin ikke har fått tillatelse til å forlate Gaza lørdag. «Vi håper å få henne på listen neste gang», skriver UD uten noen nærmere begrunnelse.

– Jeg vet ikke hvorfor. Hun er norsk. Kanskje Egypt nekter, kanskje Israel nekter. Jeg har ikke nok informasjon om det, sier Alsayed.

Ekteparet diskuterte så hva de skulle gjøre, og bestemte seg for at Sherin skulle prøve å reise allikevel.

Kø på den egyptiske delen av Rafah-grensa 12. november, der Sherin, Murad og Joanna nå befinner seg. Foto: - / AFP

I skrivende stund prøver Sherin og barna å ta seg ut av Gaza – selv om hun ikke står på lista.

De er ifølge Alsayed gjennom den palestinske grensekontrollen, og forsøker å komme seg gjennom også den egyptiske.

– Vi bestemte oss for at du må ta barna til grensen og prøve å krysse ut. Hun er på egyptisk side nå, med barna og andre norske borgere, sier Alsayed.

– Hva gjør hun hvis barna, men ikke hun, slipper ut av Gaza?

– Jeg har ikke peiling, svarer den fortvilte barnefaren.

100 nordmenn evakuert

Siri Svendsen i UD skriver i en e-post til NRK at det er ulike årsaker til at personer på UDs lister ikke har fått tillatelse til å krysse grensen.

– Hvem som gis tillatelse til utreise fra Gaza og hvem kommer over grensen, er det flere aktører som har innflytelse over. Vi er i løpende kontakt med israelske og egyptiske myndigheter og de facto-styresmakter i Gaza, for å bidra til at alle norske borgere som har bedt om assistanse til å forlate Gaza får komme ut, skriver Svendsen.

Videre skriver hun at UD ikke ønsker å kommentere enkeltsaker.

– Personer som har fått tillatelse til å krysse grensen, men som eventuelt ikke kommer seg til dit, vil ha mulighet til å krysse dagen etter eller senere.

Så langt er 100 nordmenn og personer med tilknytning til Norge evakuert fra Gazastripen. Evakueringen av norske borgere begynte denne uka.

270 norske borgere har bedt UD om hjelp til å komme seg ut av det krigsherjede området.

7. oktober brøt det igjen ut krig mellom Israel og Palestina. Hamas, som har kontrollen på Gazastripen, angrep da israelske kibbutzer nær Gazas grense. Totalt ble over 1200 drept.

Israel svarte med en bakkeinvasjon nord på Gaza, samt luftangrep på hele territoriet. Nesten 12.000 palestinere har blitt drept i krigen.