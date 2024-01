– Det siste døgnet har det vært massiv bombing. Det er betydelige krigshandlinger her akkurat nå. Og i natt var det kamphandlinger i nærheten av sykehuset. Vi hørte maskingeværild, både fra kalasjnikover og fra tyngre våpen, sier Erik Fosse til NRK.

Vi får tak i ham fredag formiddag, i det mobilnettet er oppe. Noen timer senere varsler mobiloperatørene at linjer og nett er nede, og ingen vet når kontakt med omverdenen kan skje.

Inn på andre forsøk

Den pensjonerte kirurgen med bakgrunn fra Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet leder gruppen med seks norske helsearbeidere fra NORWAC, Norwegian Aid Committee, som onsdag slapp inn på Gazastripen.

I tre måneder har NORWAC forsøkt å komme seg inn, å for å bistå palestinske kolleger og hjelpe den palestinske sivilbefolkningen.

I oktober måtte de gjøre vendereis etter at israelske myndigheter satte foten ned, til tross for at norske myndigheter presset på. Ingen utenlandske helsearbeidere fikk slippe inn. Nå fikk de endelig grønt lys.

Foruten Fosse består NORWAC-temaet av ortopedene Geir Stray Andreassen og Thor-Erling Engemyr, operasjonssykepleierne Hilde Vollan og Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab.

Ortoped Geir Stray Andreassen undersøker en 18 år gammel jente med eksplosjonsskade i armen. Foto: NORWAC

Bor i telt inne på sykehuset

Situasjonen etter tre måneder med brutal krig er desperat. Mer enn 23.000 mennesker er drept og rundt 60.000 er såret, ifølge palestinske helsemyndigheter, hjelpeorganisasjoner og FN.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er bare 15 av Gazastripens 36 sykehus operative, de fleste av dem ligger sør i Gaza.

Ett av dem er Det europeiske sykehuset i Khan Younis, der de norske helsearbeiderne nå skal jobbe.

Ifølge Fosse har det israelske forsvaret (IDF) sendt beskjed om at andre sykehus skal evakuere pasienter til Det europeiske sykehuset.

– Det er slike varsler de sender før de går inn i et område, så det folk frykter er at den israelske hæren skal ta over dette området snart.

85 prosent av Gaza befolkning på 2,3 millioner er nå fordrevet. Mange har søkt tilflukt ved sykehusene der de håper å være trygge fra angrep, ifølge helsemyndighetene i Gaza og FN.

Rundt 25.000 av dem oppholder seg inne på eller utenfor Det europeiske sykehuset, ifølge kilder på sykehuset.

– Mange bor i provisoriske telt inne i sykehuset, så vi må gå i smale passasjer mellom teltene, forteller Fosse.

Selv om norske leger er vant med korridorpasienter er det å arbeide innendørs mellom telt litt uvanlig. Foto: NORWAC

Fikk inn alt utstyr

Siden Israel begynte bombingen av den tett befolkede kyststripen 7. oktober, som gjengjeldelse for at Hamas angrep Israel, har det vært vanskelig å få inn nødhjelp.

Kolonner med lastebiler har stått i kø for å levere mat, medisiner og drivstoff gjennom Rafah-grensen mellom Egypt og Gaza. Israel setter som betingelse at all last må undersøkes.

NORWAC-teamet hadde med seg 600 kilo utstyr. De hadde ifølge Fosse ingen problemer med å få med seg lasten.

– Vi har hørt historier fra andre som har fått konfiskert lasten sin, men vi fikk inn alt. Vi dro inn med en WHO-konvoi sammen med flere andre humanitære organisasjoner og hadde ingen problemer på grensen, forteller Fosse.

Det er nå inngått en avtale mellom WHO, IDF og egyptiske sikkerhetsstyrker for å få inn internasjonalt helsepersonell og medisinsk utstyr på Gazastripen.

Det meste av sykehuset er tatt i bruk, av både pasienter og helsepersonell. Foto: NORWAC

Mangler personale

Et problem på Det europeiske sykehuset er mangel på vann og stabil strøm. Men det aller største problemet er mangel på personale.

– For de palestinske kollegene våre er det veldig vanskelig å komme seg på jobb fordi det er ekstremt risikabelt å bevege seg ute i gatene her. Men nå er flere internasjonale delegasjoner på plass, blant annet fra Røde Kors, sier Fosse.

At det nå er så mange internasjonale helsearbeidere til stede får palestinerne til å føle seg tryggere, tror han.

Flere palestinere setter opp telt i sykehusområdet. De regner med at dette er et trygt sted. Ifølge sykehuset har 25.000 mennesker slått seg både ute og inne. Foto: NORWAC

Pasientene strømmer inn i til sykehuset hele tiden. Mange har skader etter eksplosjoner, som brannskader og sårskader. De har sår over hele kroppen, sier Fosse.

FN har sagt flere ganger at det ikke finnes et eneste trygt sted i Gaza. Ingen er trygge for Israels angrep med raketter, droner og bomber. Og det finnes ingen bomberom.

– Dette er et utrygt sted. Det viktigste er at vi beveger oss minst mulig utendørs, så vi kommer nok til å holde oss inne på sykehusområdet så lenge vi er her.

Nordmennene bor sammen på to rom inne på sykehuset.

Planen er at den nåværende gruppen skal være jobbe på sykehuset i to uker, før en annen gruppe fra NORWAC overtar.

Ortoped Thor-Erling Engemyr og operasjonssykepleier Hilde Vollan snakker med en palestinsk plastikkirurg om en pasient som skal opereres. For palestinske leger er det viktig å se at kolleger fra andre land kommer for å hjelpe dem nå. Foto: NORWAC

Melder fra til hæren

De internasjonale helsearbeiderne har et eget rapporteringssystem der de melder fra til IDF om hvor de beveger seg og oppholder seg.

Dette er også en avtale mellom WHO og IDF, og så langt fungerer den etter hensikten, ifølge Fosse.

Den norske kirurgen ble for alvor kjent da han og kollega Mats Gilbert under Gazakrigen i 2008-2009 ble det internasjonale samfunnets øyne på Gaza.

De var på Shifa-sykehuset da den 22 dager lange israelske militæroffensiven startet. Sammen skrev de i ettertid boken «Øyne i Gaza», en skildring av krigens redsler.

Dette er teamet fra NORWAC: Bak Geir Stray Andreassen (til venstre) og Thor-Erling Engemyr. Midt i står Kjersti Fiveland og Mohammad Abou-Arab. Hilde Vollan og Erik Fosse står foran. Foto: Norwac

Den norske legen ville akkurat nå ikke ha vært noe annet sted.

– Vi i det norske teamet føler nok alle at vi er på rett sted nå. Vi får brukt kompetansen vår her, sier Erik Fosse.

En annen viktig grunn, er å stå side om side med palestinske kolleger.

– De setter så enormt stor pris på å se oss her, sier han.