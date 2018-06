Norske Helen (29) ble vitne til skytedramaet i Malmö

– Jeg hadde aldri trodd at sønnen min på ett år skulle våkne til lyden av skyting, sier Helen Gerrard.

NRK møter den norske 29-åringen og hennes svenske samboer Nils i leiligheten deres, bare noen meter unna nettkafeen hvor tre personer ble skutt og drept mandag kveld.

Paret var blant de mange sjokkerte naboene som ringte politiet for å melde fra om hendelsen.

– Det var helt forferdelig å høre på. Vi hørte én kort, rask skuddsalve. Jeg har aldri hørt noe lignende før. Lyden slo mellom bygningene på hver side av gaten og plutselig hørte vi masse skrik om hjelp og at de hadde blitt skutt, sier hun til NRK.

ÅSTEDET: På utsiden av denne internettkafeen ble tre personer drept og tre skadet mandag kveld. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Skutt rett ved politistasjonen

Ved 20-tiden mandag løsnet en ukjent gjerningsperson eller personer en rekke skudd mot kafeen i Drotninggatan.

Vitner har fortalt at en svart bil forsvant fra åstedet kort tid etter. Helen og samboeren sier at det var mange personer ute og gikk i området da skuddene ble løsnet.

Gaten ligger i sentrum av Malmö, og åstedet ligger et steinkast unna den største politistasjonen i byen.

Helen og samboeren bor rett over nettkafeen og kunne se dramatikken som foregikk på gateplan.

– Noen sekunder etter at skytingen tittet vi ut av vinduet. Politiet var her i løpet av 20 sekunder. Vi kunne se én person bli båret inn i ambulansen, sier 29-åringen.

Fra vinduet kunne de også se at sårede ble hjulpet inn i private biler.

KULEHULL: Det er flere synlige kulehull i vinduet til internettkafeen der tre personer ble skutt og drept mandag kveld. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Gjengleder var målet

Helen har bodd i Malmö i fem år, og dette er første gangen hun har følt gjengkriminaliteten i byen på kroppen. Hun har bare positive ting å si om hjemstedet, men innrømmer at hendelsene det siste døgnet har gjort inntrykk.

– Jeg fikk en ekkel magefølelse. Det er skummelt at det skjer i dagslys og rett ved politistasjonen. Det her er en gate som vi bruker på den tiden av døgnet flere ganger i uken. Enten om vi skal en kjapp tur til butikken eller er på vei hjem fra jobb. Vi går her hele tiden, sier hun til NRK.

Ifølge Aftonbladet så skal målet for angrepet ha vært en 21 år lederskikkelse i én av de kriminelle gjengene i Malmö. Avisen skriver videre at 21-åringen er en av dem som overlevde angrepet.

Politiet har tidligere sagt til NRK at det er fem eller seks aktive kriminelle gjenger i byen, og at det vet om 3 eller fire forskjellige konflikter gjengene imellom.

Politiet mener at så mange som 200 personer er knyttet til kriminelle gjenger i byen. Politiet i den svenske byen har nå satt ned en egen gruppe til å etterforske drapene.

Etterforskningsgruppen ledes av Mattias Sigfridsson i Malmö-politiet. Han sier til NRK at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken. Politiet frykter nå hevnangrep i byens kriminelle miljøer.

– Vi har dessverre et stort antall skytinger i Sverige, men tre døde og en alvorlig skadet er uvanlig. Det er ekstraordinært. Vi etterforsker det som har skjedd og vi jobber også med å forhindre nye hendelser. Det er alltid en risiko for hevnaksjoner, sier Sigfridsson til NRK.

Har ikke et motiv

Han sier til NRK at de tre døde og de tre sårede under gårsdagens skyting er kjenninger av politiet. Alle de seks mennene skal være hjemmehørende i Malmö.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Mattias Sigfridsson i Malmö-politiet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

De vet foreløpig ikke hva som er motivet for gårsdagens skyting.

– Vi har et antall konflikter vi kjenner til. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si hva motivet er, eller hvilken konflikt som ligger bak dette, sier han til NRK.