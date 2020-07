Norske forskere: Gener fra neandertalerne kan gi deg alvorlig covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omtrent åtte prosent av befolkningen i Europa har noe i genene som kan gi dem problemer. At de ble funnet, overrasket ikke forskerne.

– Vi hadde forventet å finne noe i genene som gjør at noen blir mye sykere enn andre, sier forsker og lege Trine Folseraas ved Oslo universitetssykehus.

Hun er med i den norskledede gruppen som har fått resultatene publisert i New England Journal of Medicine.

Det de har funnet er varianter av gener. Altså at de åtte prosentene har noen endringer i gener som ellers er felles for alle.

UNGE PASIENTER: En kvinne i 20-årene med covid-19 har fått en dobbel lungetransplantasjon. Når unge ellers friske mennesker blir rammet hardt, så mener forskerne at det grunn til å se nærmere på genene deres. Foto: Laura Brown / AFP

En annen som heller ikke er overrasket, er professor Anne Spurkland fra Universitetet i Oslo. Hun forsker på kroppens eget forsvar.

– Når en ung person får alvorlig covid-19, så er det god grunn til å se på genene, mener Spurkland.

Særdeles fort

Forskningen ble gjennomført på rekordtid. Den krevde utstrakt internasjonalt samarbeid.

– Mye av æren for dette tilhører folkene som samlet inn prøver fra pasienter i Italia og Spania under vanskelige forhold og stort tidspress, forteller Folseraas.

FORSKNING I EKSPRESSFART: Trine Folseraas ved Oslo universitetssykehus tror ikke noen lignende studie noensinne har blitt gjennomført og publisert så raskt som den hun nå er medforfatter i. Foto: Kristin Ellefsen / UiO

Samtidig jobbet forskere i Norge og Tyskland på spreng med å analysere og koordinere arbeidet.

Hun mener pandemien krever at forskningen utføres og formidles raskt.

– Det er ekstremt viktig. Nå kan andre forskere gripe tak i funnene. De kan bidra til å finne ut hva dette betyr. Det kan sette oss på sporet av behandlingsmåter eller medisiner som virker, sier Folseraas.

– Funnene kan kanskje brukes til å forutsi hvem som er ekstra utsatt for å bli alvorlige syke, legger hun til.

I KROMOSOM 3: Området av arvestoffet som kan gi noen av oss et alvorlig forløp av covid-19 ligger i det tredje kromosomet. Det forskerne har funnet er en rekke varianter av gener. Foto: Wikimedia

Flere forskere

Studien om genene har blitt plukket opp av flere andre forskningsmiljøer. Påstanden om at de kan gi alvorlig sykdom, er allerede bekreftet i en annen studie.

Neandertalerne dukket opp i bildet da to forskere som har spesialisert seg på deres arvemateriale hoppet på lasset. Hugo Zeberg og Svante Pääbo gjorde søk i databaser, og fant treff.

– Her viser vi at dette er et sett med gen-variasjoner som er arvet fra neandertalerne, skriver de to i en studie som ennå ikke er publisert.

IKKE OVERRASKET: Professor og immunolog Anne Spurkland ventet på at noen skulle finne gener som kunne være med på å forklare hvorfor noen blir så veldig syke av covid-19. Foto: Heidi Klokk / NRK

Aktive gener

Flere av neandertal-genene er koblet til hvordan immunforsvaret virker.

– Tre av disse genene gir signaler til celler i immunforsvaret. Signaler om hvordan de skal bevege seg i kroppen, forklarer Spurkland.

Forskerne tror at farlig covid-19 blant annet kommer av at overaktive celler fra immunforsvaret hoper seg opp i lungene.

– Vi må få mer forskning på hvert enkelt av disse genene. Hva de faktisk gjør, sier Spurkland.

DØDE UT: Dersom neandertalerne ikke hadde dødd ut, så ville du kanskje ha møtt denne fyren her. Mye tyder på at neandertalerne levde sammen med det moderne mennesket i over hundre tusen år, og at de fikk barn med hverandre. Foto: Martin Meissner / AP

Nyttige gener

Utviklingslæren forteller at gener som gir oss en fordel vil bli ført videre.

– Vi ville ikke hatt disse genene fortsatt dersom de ikke var nyttige, sier Spurkland.

Dersom det viser seg at genene hjelper oss til å sette opp et kraftig forsvar mot virus og annet, så er de i de fleste situasjoner bra.

– Det er når genene gir feil type reaksjon fra immunforsvaret de kan være problematiske, sier Spurkland.

Forskerne studerer nå hvordan SARS-CoV-2 viruset lurer immunforsvaret. Det kan se ut til at forsvars-cellene reagerer på feil tidspunkt, og at det kan gi alvorlig covid-19.

– Så gener som har gitt oss mye hjelp under tidligere epidemier, kan være dumme å ha i møtet med akkurat dette viruset, tenker Spurkland.