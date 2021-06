Norske forskere er skeptiske til Natos Kina-grep

– Nato burde heller prioritere å ta større ansvar for europeisk sikkerhet, sier Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier.

Onsdag kom nyheten om at Storbritannia sender krigsskip til Sør-Kinahavet. Der vil de falle inn i rekkene med amerikanske styrker. Grepet får støtte av Nato.

Nato vil nemlig sende et signal til Kina om at de må respektere internasjonal sjørett i regionen.

Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole Foto: IFS

– Maktvakuum

Tunsjø mener dette er en dårlig prioritering av Natos ressurser.

Han tror forsvarsalliansen ikke gjør klokt å markere seg så langt fra sitt eget område rundt Nord-Atlanteren.

USAs fokus på Kina vil bli større fremover, ifølge Tunsjø. Europa må derfor være forberedt på USA i mindre grad vil beskytte europeiske områder.

Det kan føre til et såkalt maktvakuum.

– Noen må fylle det vakuumet i Europa. Det burde britene, franskmennene og tyskerne gjøre ved å bygge sine styrker og ta over en del av oppgavene amerikanerne har hatt i mange tiår, sier Tunsjø.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, tror ikke sikkerheten i Europa vil bli svekket, kun fordi USA bruker flere ressurser andre steder.

– Det som har skjedd av forsvarsoppbygging i for eksempel Arktis i det siste forsvinner ikke nå, sier hun.

Natoleder Jens Stoltenberg besøkte britenes statsminister Boris Johnson i London onsdag denne uken. Da var tilstedeværelse i Sør-Kinahavet tema. Foto: Justin Tallis / AFP

Utfordringer for Norge

Wilhelmsen forteller at Natos økte innsats i Sør-Kinahavet kan skape utfordringer for Norge.

Hun mener man kan spørre seg om Norge er tjent med å bidra til å legge press på Kina.

– Er det sånn at Norge mener det er riktig kanskje bidra til en konflikt med Kina, ved å være til stede i Sør-Kinahavet, spør hun.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: NUPI

Øyvind Svendsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, forteller at Norge er avhengig av et godt forhold til et stadig voksende Kina.

– Vi må huske at Kina blir mer bevisst sin egen rolle for hvert år som går, sier han i Dagsnytt 18 torsdag, sier han.

Dersom det skulle bli en konflikt i Sør-Kinahavet, kan hele Nato og Norge bli trukket inn, ifølge Svendsen.

Øyvind Svendsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: NUPI

Egne interesser

Tunsjø tror Nato hadde tjent mer på andre løsninger enn å sende krigsskip i Kinas retning. Han er likevel ikke overrasket over hvorfor de gjør det.

– Det er et press fra amerikanernes side om å vise at vi har allierte, og står sammen. Særlig når det gjelder rivaliseringen med Kina, sier han.

Tunsjø er heller ikke overrasket over at Storbritannia går i bresjen for å sende ned krigsskip nå.

– Britene og franskmennene har noen egne interesser. De tror fortsatt de er en global makt, sier han.

HMS Queen Elizabeth ble satt i tjeneste i 2017. Skipet kan frakte opp til 18 F35 jagerfly. Foto: Bart Biesemans / Reuters

Han mener hverken Storbritannia eller Frankrike har noe å stille opp med i en konfrontasjon i Sør-Kinahavet.

Storbritannias kommende seilas er derfor en symbolsk handling, ifølge Tunsjø.

– Britene ønsker å være relevante i det viktigste spørsmålet i det 21. århundret. Det er rivaliseringen mellom USA og Kina, og ikke USA og Russland, sier Tunsjø.