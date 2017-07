Norske charterturister på vei til jordskjelvrammede Kos

1269 nordmenn befinner seg allerede på Kos, i følge tall fra de tre største reiseselskapene. I tillegg har mange nordmenn reist med rutefly til øya.

I dag ankommer flere nordmenn den greske ferieøya. Det får NTB opplyst fra reiseselskapene Apollo, Ving og TUI.

Mener det er trygt å dra

– Vi har avganger fra Bergen og Oslo. Vi har fått noen henvendelser fra folk som lurer på om det er trygt å dra, og det er det, sier Christine Hafnor i Apollo, som har nesten 650 gjester på øya.

Reiseselskapene har ikke fått henvendelser fra nordmenn som vil droppe ferieturen.

Hafnor opplyser at et av hotellene deres i Kos by, St Constantine, har fått en liten skade. Dette undersøkes nå av myndighetene, som vil avgjøre om hotellet er beboelig. Hvis ikke, vil 39 av Apollos gjester få tilbud om et annet hotell, ifølge Hafnor.

Tui og Ving opplyser på sin side at deres hoteller ser ut til å være i orden.

Gjester med lettere skader

Kun TUI forteller til NRK at noen av deres gjester har fått lettere skader.

– Noen har fått et kutt i hånda og lignende. Men ingen er alvorlig skadet, sier kommunikasjonsanvarlig i TUI, Nora Aspengren til NRK.

Apollo og Ving forteller at de ikke har fått noen meldinger om at noen av deres gjester har blitt skadet av jordskjelvet.

– De fleste gjestene er tilbake på hotellene. Det er noen hoteller man vil dobbeltsjekke for å være 100 prosent sikker, men det er ingen av våre hoteller som skal være så skadd at man ikke kan bruke dem, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving til NTB fredag formiddag.

Norwegians flygninger forsinket

NRK har også vært i kontakt med flyselskapet Norwegian, som har reisende på Kos. De har ikke fått noen meldinger om at noen av deres reisende er skadet av jordskjelvet.

– Dette er en uoversiktlig situasjon for alle parter, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen til NRK.

Han opplyser om at flygningen som skulle gått fra Kos til Oslo fredag morgen er utsatt til fredag kveld.

Norwegian har også et fly som var på vei til Kos natt til fredag, men som ble omdirigert til Kreta etter at flyplassen på Kos ble stengt.

Passasjerene har nå fått beskjed om at flyet går videre til Kos i kveld.