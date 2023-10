– Jeg fikk ikke valget. Jeg hadde selvsagt som alle andre hatt lyst til å komme hjem i kveld. Jeg opplever det som ganske urettferdig og lite solidarisk, sier Åsmund Jøtun til NRK.

I starten av oktober dro folkemusikeren til Hebron på Vestbredden med hardingfelen sin for å ferdigstille et musikkstudio i byen. Dette var et prosjekt som ble satt i gang i fjor med midler fra et norsk fond.

Planen var også å spille inn litt musikk selv, men alle planer falt i grus etter at Hamas gikk til angrep mot Israel på lørdag.

Selv om han følte seg trygg på Vestbredden, var Jøtun redd for at konflikten kunne eskalere og ønsket å komme seg hjem så fort som mulig.

Fant informasjon på nett

Det raskeste han klarte å finne var et fly fra Jordan natt til fredag som han booket tirsdag kveld. Så leste han onsdag morgen at Utenriksdepartementet vil hjelpe nordmenn hjem fra Tel Aviv med fly fra Norwegian den samme kvelden.

I en pressemelding sier utenriksminister Anniken Huitfeldt blant annet at «sikkerhetssituasjonen i Israel og i de palestinske områdene er svært krevende». Det ble også sagt at departementet hadde sendt ut melding til nordmenn og fortalt dem om flygingen fra Tel Aviv.

– Jeg hadde ikke fått noen melding. For meg føltes det raskest og tryggest å reise med dette flyet, selv om jeg hadde booket et fly fra Jordan. Jeg ringte UD klokken 9.50 lokal tid og fortalte at jeg ventet på denne meldingen, men de kunne ikke gi meg et tydelig svar på hvorfor jeg ikke hadde fått den, forteller Åsmund Jøtun.

Les også: Norske elever dropper båt-evakuering fra Israel: – Løsningen burde kommet tidligere

UD: – Vanskelig å komme seg fra Vestbredden til Israel

Ingen norske borgere som har registrert at de er i Palestina, fikk meldingen fra UD.

Det bekrefter departementet selv til NRK onsdag.

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel sier det er fordi det er svært krevende å komme seg over grensene fra de palestinske områdene.

– Meldingen gikk kun til dem som er i Israel. Den gikk ut på kort varsel og informasjonen UD har, tilsier at det er veldig vanskelig å komme seg fra Vestbredden til Israel da situasjonen fremdeles er uavklart, sier han.

Meldingen Åsmund Jøtun fikk fra Utenriksdepartementet da han etterlyste informasjon om flyet fra Tel Aviv onsdag. Foto: Privat

Først halvannen time etter at han kontaktet UD, fikk Jøtun en melding med informasjonen han trengte dersom han skulle ha en mulighet for å få plass på flyet fra Tel Aviv.

Han synes ikke svaret fra departementet er godt nok.

– For min del klarte jeg å komme meg til Israel. At flere nordmenn har ventet på informasjon og ikke fått det, er ikke veldig betryggende. I så fall burde de vært åpne om at de gjør det på denne måten.

– Burde ikke mase meg til informasjon

Det var ingen organisert transport fra Hebron til Tel Aviv på grunn av uroen, men nordmannen fikk lokale kontakter til å kjøre ham til Jerusalem. Der tok han tog til Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv.

– Det var først på flyplassen at jeg fikk beskjed om at jeg ikke var prioritert på flyet klokken 19. Men den informasjonen fikk jeg etter å ha tatt kontakt med UD selv, sier Jøtun.

Han ventet i fem timer på flyplassen i tilfelle han kunne få plass på flyet likevel. Der fikk han også med seg at flyalarmen gikk, men heldigvis uten større konsekvenser.

Til slutt ga han opp og dro tilbake til Jerusalem.

– Hvis jeg ikke hører noe om et eventuelt nytt fly, så reiser jeg med fly fra Jordan natt til fredag, sier han.

Nå reagerer han kraftig på den han mener er dårlig informasjonsflyt fra Utenriksdepartementet.

– Jeg fikk ingen informasjon om hvilke kontrollpunkter som var åpne fra Hebron inn til Israel, slik det nederlandske utenriksdepartementet har gitt ut. Det er ikke greit at jeg skal mase om å få denne informasjonen i et krigsområde, sier han.

Jobber med å få ut nordmenn fra Palestina

Hoel i Utenriksdepartementet sier de har gått ut med reiseinformasjon og råd på nettsidene sine til personer på Vestbredden og Gaza.

Departementet jobber også med å kartlegge utreisemuligheter for norske borgere i de palestinske områdene.

– Men så langt er dette vanskelig, sier han.

UD opplyste onsdag ettermiddag at det blir satt opp ny Norwegian-flygning torsdag 12. oktober.