Norske bedrifter står klare når Ukraina skal byggast opp att

– Vi må jobbe saman for å bygge opp att Ukraina. Men ukrainsk siger er en forutsetning, seier Boris Johnson til NRK, før han må springe vidare.

Som statsminister støtta Boris Johnson Ukraina, noko han fortettar med også etter at han nyleg gjekk ut av politikken.

Den tidlegare britiske statsministeren er blant dei over tusen gjestane som deltek på ein stor gjenoppbyggingskonferanse i London i dag. Ukraina og Storbritannia er vertane, og formålet er å sanke middel til gjenoppbygginga av Ukraina.

Prisen for gjenoppbygging av Ukraina vil vere på over 4700 mrd. kroner, ifølge Verdsbanken. Og så lenge krigen i landet held fram, vil prisen auke.

I tillegg til statsleiarar og tidlegare statsministrar, er 400 bedriftsleiarar også på plass. Og dei er veldig ønska. For vestlege statsleiarar er klare på at dei ikkje klarar å bygge opp att Ukraina åleine.

Dei treng privat sektor.

I dag tidleg annonserte utanriksminister Anniken Huitfeldt at Noreg gir 300 millionar til Ukraina, i tillegg til dei 75 mrd. vi allereie gir via Nansen-programmet. Men Huitfeldt er klar på at det ikkje berre er direkte økonomisk støtte Noreg kan tilby.

Ungdom dansar framfor eit bomba kultursenter i Kharkiv. I februar meldte Unesco at 240 kulturbygg i Ukraina skal ha blitt øydelagde sidan krigen starta. Foto: AFP

– Ukrainarane trakk fram at dei treng meir fornybar energi. Der har Noreg mykje å tilby, seier Huitfeldt til NRK.

Under møtet i dag sa president Zelenskyj at det er viktig å satse på grøn energi, og at dei vil vere ein del av Europa sitt grøne skifte.

Norske selskap står klare

Også norsk næringsliv er i London. Det norske selskapet Emergy er blant dei som kan tilby energi. Administrerande direktør Joar Viken er på plass på konferansen, og fortel om eit stort vindprosjekt dei har planlagt i Ukraina.

Joar Viken i Emergy er klar til å byggje vindpark i Ukraina – viss han berre får forsikringar. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Vi er klare for å bygge når ting roar seg, seier han til NRK.

Viken er klar på at tung finansiering og garantiar må til viss dei skal starte bygginga. Huitfeldt anerkjenner at det er stor risiko knytt til å investere i eit krigsherja land:

– Difor må privat sektor samarbeide med styresmaktene. Styresmakter må stille opp med forsikringar, og det arbeidet må planleggast for framtida, seier utanriksministeren til NRK.

Utanriksminister Huitfeldt i samtale med norske bedrifts- og organisasjonsleiarar i London i dag. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Men sjølv om det er risiko knytt til å etablere seg i Ukraina i dag, trur Viken at det ligg forretningsmoglegheiter der:

– Ukraina vil trenge mange nyetableringar, og difor vil fornybar energi vere ettertrakta. Viss du ikkje har fornybar energi, blir det ingen nyetablering.

Ein stor forretningsmoglegheit

Teknologiselskapet Itera er også i London. Administrerande direktør Arne Mjøs seier at uansett garantiordningar, kjem dei til å satse i Ukraina:

– VI er ikkje avhengige av garantiordningar, men eg ser at det kjem store ordningar på plass. Oppbygginga er allereie i gang. Mange verksemder har behov for IT-tenester.

Det vil koste tusenvis av milliardar å bygge opp att Ukraina etter krigen. I Mariupol er 90 prosent av bygningane blitt øydelagde i russiske angrep, ifølge FN. Foto: Reuters

– Vi høyrde i dag at Ukraina skal bli ein betydeleg kraftprodusent. Det betyr at vi i Noreg får lågare straumprisar. Og det må byggast ein energiindustri her, i tillegg til digitalisering. For vår del er det ein stor forretningsmoglegheit, seier Mjøs.

Han viser til at Ukraina treng over 4000 mrd. norske kroner for å bygge opp att landet:

– Det er ein tredjedel av Oljefondet. Det blir ein stor marknadsplass for alle moglege industriar.

Velferd trengst, ikkje berre infrastruktur

Halyna Postoliuk i velferdsorganisasjonen «Hope and Homes for Children» arbeider for å få fordrive barn tilbake til Ukraina. Både dei som har flykta, men og dei som skal ha blitt tvangsflytta til Russland.

Ein rapport frå Yale University viser at dei skal dreie seg om kring 6000 barn.

– Private investeringar må ikkje berre gå inn i fysisk infrastruktur, men også til velferd, for å få barna heim att. Vi klarar det ikkje åleine, seier Postoliuk.

Ein etterlengta klem: 17 ukrainske barn blei henta av organisasjonen Save Ukraina i februar, frå ein russisk leir. Foto: AFP

Ho får støtte frå Daria Kasyanova, styreleiar i Ukrainian Child Rights Network:

– Vi vil at våre barn skal vere i familiar, ikkje i institusjonar. Mange er utanlands og mange i Russland. Vi vil ha dei i fosterfamiliar.

Kasyanova seier at innsatsen for å få tilbake barn frå Russland, har gitt resultat.

– Men vi må ha tilbake alle barna våre, seier ho.

Ukraina har store føresetnadar

– På same måte som at Vesten har fått tillit til Ukrainas evner på slagmarka, så har Vesten fått meir tillit til Ukrainas evne til å gjenoppbygge landet.

Det seier Martin Sandbu, økonomikommentator i Financial Times.

Han viser til at Ukraina har ein visjon om at dei ikkje berre skal bygge opp att landet som det var, men at det skal gjerast betre, og i tråd med måla EU har på det grøne skiftet.

Sandbu meiner at Ukraina har store føresetnadar for fornybar energi:

– Dei har gode erfaringar i metallurgi, så grøn stål er noko som Ukraina kan bli ein viktig aktør i. Dei har kjernekraft og ekspertise der, og dei er nærme Europa. Sjølv under krigen har det vore eksport av elektrisk kraft til Europa.

Korrupsjon blir slått ned på

Ukraina har slite med korrupsjon i landet. I korrupsjonsindeksen til Transparency International for 2021 står Ukraina høgt på lista: nr. 33 av 100 land.

EU-kommisjonen sin president Ursula von der Leyen rosa Ukraina for å slå ned på korrupsjon under gjenoppbyggingskonferansen i London. Foto: AP

På spørsmål frå NRK om det er viktig at korrupsjon blir slått ned på med tanke på finansieringsvilje, svarer Sandbu:

– Det er ekstremt viktig. Gjennom konferansen og andre møter mellom Ukraina og partnarland i vest, har folk fått auga opp for kor mykje arbeid Ukraina har lagt i denne prosessen.

På konferansen i dag blei Ukraina rost av EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, for at Ukraina har gjort tiltak for å slå ned på korrupsjon i landet.

– Arbeidet blir gjort, sjølv på høgaste plan, seier Sandbu.

