Nilsen er en av fem norske ambulansearbeidere som tar seg fri fra jobben for å arbeide som frivillige i Polen. De neste ti dagene skal de hjelpe ukrainere som flykter over grensen.

Med seg på reisen til grenseområdet har de nødvendige medisiner og medisinsk utstyr for å behandle kvinner og barn.

– De store hjelpeorganisasjonene er der nede og har et system, men flyktningstrømmen er så stor at de ikke klarer å hjelpe alle på en god måte, sier Nilsen.

Ambulansearbeider Claes Nilsen fra Jessheim har fylt opp varebilen og kjører søndag ned. Resten av teamet er sendt på fly. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Trenger behandling for sår- og blødningsskader

43-åringen fra Jessheim, nord for Oslo, har i mange år jobbet i helsetjenesten i Norge. I tillegg har han operativ erfaring fra flere internasjonale oppdrag for det norske Forsvaret i Bosnia og Kosovo.

Da Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar, tok han og broren Michael initiativ til å gjøre noe for å hjelpe ukrainere som er på flukt. I tre uker har de sammen med tre andre kolleger forberedt reisen til Polen.

– Vi får meldinger om kvinner og barn som har gått i mange dager uten mat og drikke. De er slitne, dehydrerte og trenger behandling for blødningsskader, sier Nilsen.

Han legger til at det er mangel på helsepersonell som kan behandle folk.

MASSE UTSTYR: Ambulansearbeiderne fra Norge har tatt med seg nødvendig utstyr for å kunne behandle flyktningene som krysser grensen fra Ukraina. Foto: Mohammed Alayoubi

Skal ikke krysse grensen

3 millioner ukrainere har på kort tid blitt drevet på flukt. Ifølge FN har 1,8 millioner flyktninger krysset grensen til Polen. Men tallet kommer til å stige så lenge konflikten pågår, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Ambulansearbeidere skal jobbe sammen med andre norske frivillige som allerede er i grensebyen Przemysl.

I byen har en FN-veteran og en gründer fra Asker opprettet en base for å bistå frivillige som hjelper flyktninger.

– Vi har ikke tenkt til å krysse grensen til Ukraina. Vi ble fortalt at det er trafikkaos og reell risiko for å bli sperret inne. Planen er å holde oss ved basen som ble etablert og hjelpe så mange kvinner og barn som mulig. Mennene er igjen i Ukraina for å slåss, legger Nilsen til.

PAKKER: Mange bidro for å skaffe nødvendig utstyr til reisen. Foto: Mohammed Alayoubi

Fikk overveldende hjelp

Ambulansearbeidere har fått mye utstyr og penger fra det private næringsliv og vanlige folk.

– Vi startet en spleis på Facebook. I løpet av kort tid har vi fått 108.000 kroner. Givergleden er så stor at det er nesten rørende. I tillegg fikk vi hjelmer, sikkerhetsutstyr, klær og medisinsk utstyr, sier Nilsen.

På søndag reiser deler av teamet med en bil fylt med drivstoff og medisiner. Resten tar flyet og er ved grensen på onsdag. I første omgang skal de være der i ti dager.

– Flott med engasjement

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg sier det er mange nå som vil kjøre mot Ukraina for å hjelpe til.

Martha Rubiano Skretteberg synes det er flott at folk vil hjelpe til, men sier det er viktig at hjelpearbeidet koordineres. Foto: Caritas, Norge

– Det er flott med engasjement, men det er viktig å koordinere arbeidet med organisasjoner som er til stede fra før. Og med de lokale myndighetene. Ellers risikerer man en kaotisk situasjon som kan gå ut over de som er der, sier hun til NRK.

Skretteberg har selv vært i Przemysl og sett flommen av mennesker som kommer over grensen. Caritas har også fått rapporter om at det fremdeles er mye kaos der.

Hun sier at både de humanitære organisasjonene og myndighetene har en oversikt over hva som trengs. Noen ganger er det stor behov for mat, andre gang kan det være annen hjelp som trengs, forklarer hun.