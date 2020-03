Norsk sykepleier kommer seg ikke ut fra al Hol-leiren

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Åge Wiberg Bøyum som er fra Lærdal, jobber som frivillig sykepleier for den internasjonale Røde Kors-komiteen i al Hol-leiren i Syria. Den enorme leiren vokste fram i ekspressfart da IS-kalifatet falt i fjor.

Rundt 70.000 mennesker bor i telt på et overfylt område. Barn og kvinner utgjør 90 prosent med barna i flertall. Mange er utlendinger. Det er også norske kvinner og barn i leiren. De lever under svært vanskelige forhold.

Det er blant disse Bøyum jobber. Han frykter det som skjer når koronaviruset slår til.

FELTSYKEHUSET: Dette er feltsykehuset der Bøyum jobber. Dersom koronaviruset kommer til leiren, har ingen noe å beskytte seg med. Foto: Mari Aftret Mørtvedt, ICRC

Reell trussel

Korona-trusselen er langt framme i bevisstheten på feltsykehuset der han jobber. Restriksjoner er innført og hygienen passes nøye. Muligheten for besøk er innskrenket, og ingen får forlate leiren. Det er også innført portforbud mellom klokka 18 og 06.

Ennå har ingen testet positivt i leiren. Men Bøyum og kollegene vet at det kommer.

– Når viruset kommer løs i al Hol, kan det bli katastrofalt. Dette er en utsatt befolkning. Folk bor veldig tett, i telt. Det er dårlige hygieniske forhold. Mange er invalide etter krigsskader, og flere er dårlig ernært.

Han forteller at de ikke har testutstyr på feltsykehuset.

Det er foreløpig ikke registrert så mange koronasmittede i Syria, men få blir testet. All testing skjer i Damaskus, så det vil ta noen dager, kanskje opp imot en uke, før vi får svar her på eventuell smitte, sier Bøyum.

Han og kollegaene i Røde Kors forbereder seg på å iverksette mer omfattende beredskapstiltak. I alle regjeringskontrollerte områder er det innført portforbud, og all kontakt mellom distriktene i Syria har stanset. Bøyum tror evakuering av dem som jobber på sykehuset blir vanskelig om noen blir alvorlig syke. Men sier de vil fortsette sykehusdriften så lenge det er mulig.

TØFFE FORHOLD: Klimaet er hardt nordøst i Syria. Det varierer fra snø som dette i februar, til opp mot 50 plussgrader om sommeren. Foto: Røde Kors

Stengte grenser

Bøyum skulle reist hjem til Norge 31. mars når hans seks måneders engasjement er over. Nå er hjemreisen skutt helt ut i det blå.

– Grensene til Jordan og Libanon er stengt, og det er langt til Damaskus. Det er vanskelig å forutse hva som skjer, sier han.

– Jeg er forberedt på at jeg må bli her på ubestemt tid. Det er bare sånn det er, og vanskelig å gjøre noe med.

Han kaster ikke bort tid på å tenke for mye på det. Nå er fokus på hverdagen; på å hjelpe så godt han kan.

UD kan ikke love å hjelpe

Fra det norske Utenriksdepartementet kan han ikke vente hjelp nå.

– Utenriksdepartementet har stor forståelse for at mange nordmenn i utlandet opplever å være i en vanskelig situasjon. Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å sikre at alle norske borgere kan returnere hjem til Norge i nærmeste framtid, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i en e-post til NRK.

Hun peker på at utenrikstjenesten lenge har frarådet alle reiser til eller opphold i Syria, og har oppfordret nordmenn til å forlate landet.

– Dette reiserådet er fortsatt gyldig. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å yte noen form for bistand til norske borgere i Syria. Dette er uavhengig av årsaken til at vedkommende har reist dit eller oppholder seg der, skriver hun.

Hun skriver videre at UD ikke kan kommentere oppfølgingen av enkeltsaker, og henviser til Røde Kors, som er Åge Wiborg Bøyums arbeidsgiver.

Norges Røde Kors kan heller ikke love ham noen hjemreise med det første, selv om kontrakten løper ut tirsdag 31. mars.

Må bare vente

Tørris Jæger er utenlandssjef i Norges Røde Kors. Han sier at den internasjonale Røde Kors-komiteen, som formelt sett er Bøyums arbeidsgiver, jobber med å få ham ut, men uten at utreiseplanen er klar.

Jæger forteller at han er i jevnlig kontakt med både Bøyum og kona hans hjemme i Norge, men at det er Røde Kors internasjonalt som jobber med evakuering. Han kan ikke love Bøyum noen reisedato.

– Når koronaviruset kommer på toppen av alle de andre problemene, så byr det på store vanskeligheter. Heldigvis er han en erfaren utsending med mange utenlandsoppdrag bak seg, sier Jæger.

Dette er et av i alt 12 små og store telt på feltsykehuset. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Eneste sykehus

Staben som Bøyum styrer i al Hol-leiren består av sju utenlandske og 19 lokale sykepleiere. Han er eneste nordmann, men det er andre skandinaver der. Selv bor han utenfor leiren så hverdagen «går greit», selv om det meste også er nedstengt i byen der han bor.

Selve sykehuset består av 12 små og store telt. I alt har feltsykehuset 30 senger fordelt på telt for menn og kvinner, akuttmottak, operasjonstelt, intensivavdeling, fødestue, røntgen og laboratorium, apotek og vaskeri.

Røde Kors driver det eneste kirurgiske tilbudet til 70.000 innbyggere.

Til daglig jobber Bøyum som sjefsykepleier med planlegging og bistår der det trengs. Staben tar seg av gamle krigsskader som det har gått infeksjoner i og som må renses under narkose. Sykehuset har også fødsler, blindtarmsoperasjoner, brokk og beinbrudd.

– Syke og undervektige barn får også lett andre sykdommer, sier han.

Mangler smittevern

Allerede nå er det utstyrsmangel på sykehuset. De ansatte må bruke beskyttelsesutstyr som masker og frakker flere ganger.

Sykehuset er heller ikke satt opp med mulighet for isolasjon, så eventuelle smittede, når det skjer, må fraktes et annet sted.

Han er en erfaren nødhjelpsarbeider. Oppdraget i Syria er hans 15. utenlandsoppdrag. Han har blant annet vært i Bangladesh, Sør-Sudan og Nepal. Nå vet han ikke når han får komme hjem til familien.