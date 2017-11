Norsk skip involvert i ubåtdrama

Det er ti dager siden noen hørte fra den argentinske ubåten San Juan med 44 mennesker ombord. Det foregår en stor søkeoperasjon i havområdet der båten ble observert sist.

Blir båten funnet på havbunnen, så er planen å redde mannskapet ut.

Det vil si, dersom det norske forsyningsfartøyet Sophie Siem er klar til å gjennomføre en slik operasjon.

Den amerikanske marinen har sendt en redningskapsel til Argentina. Den skal senkes ned til ubåten og kobles til en av lukene.

Mannskapet kommer seg inn i kapselen, og den blir så heist opp til overflaten. Den kan ta med seg seks mennesker av gangen.

Sophie Siem har i løpet av noen få dager blitt bygget om for å kunne frakte en redningskapsel. Det er blant annet kuttet et stort, rektangulært, hull i stavnen på skipet. Foto: PABLO VILLAGRA / AFP

Har kuttet hull i skipet

Det er her det norske skipet kommer inn. Det er Sophie Siem som skal frakte kapselen til stedet der ubåten blir funnet.

Utfordringen er at skipet ikke er bygd for den type arbeid. Sophie Siem var det eneste skipet som var tilgjengelig, og nesten klar til å gjøre jobben.

Det desperate arbeidet som gjennomføres, er å kutte et stort hull i skroget på skipet slik at kapselen kan bli satt ut i vannet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skipet er nå i havnebyen Comodoro Rivadavia. 200 kilometer rett øst for byen, ligger havområdet der letingen nå foregår.

Det var her ubåten var da den sendte ut meldinger om problemer med det elektriske systemet. Det var også her det ble fanget lyder som tyder på at det var en eksplosjon ombord.

Dette er luken til Pressurized Rescue Module som skal fraktes med Sophie Siem. Gjennom denne luken skal mannskapet på ubåten reddes. Foto: PABLO VILLAGRA / AFP

Kamp på overtid

Ubåten var utstyrt med et system som kunne sørge for oksygen til mannskapet i en nødssituasjon.

Det er beregnet at denne nødluften skal kunne holde for maksimalt ti dager. Den tidsfristen går ut i dag.

Arbeidet med å bygge om Sophie Siem skal nå være nesten ferdig. Planen er å sende det ut til søkeområdet i dag.

Til tross for at været er dårlig i området, så er det ventet at skipet fra Siem Offshore vil bruke 16 timer på å nå fram til søkeområdet. Planen er at det skal sette kurs mot ubåtens siste posisjon i løpet ettermiddagen lokal tid.