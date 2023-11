Norsk sjefrabbiner: – Ingen løsning i å okkupere en befolkning

– Man kan ikke gi opp om fred. Vi har brukt støtte fra verden, men det må også komme fra oss, sier fredsaktivist Michael Melchior.

Han er tidligere rabbiner ved synagogen i Oslo, og har i flere år ledet Den religiøse fredsbevegelse fra Jerusalem, der religiøse ledere, både jøder og muslimer, driver fredsarbeid i hele Midtøsten.

– Hele verden har blitt trukket inn. Folk har mange forskjellige meninger om konflikten og Israels handlinger. Israel har en rett til å forsvare seg, men mitt hjerte blør like mye for Gazas barn.

Melchior har selv en sønn og tre barnebarn som deltar i krigen på israelsk side.

Sønnen var med i kampene mot Hamas sør i Israel den 7. oktober, da over 1400 israelere ble drept og mer enn 200 gisler bortført til Gaza.

(Fra venstre) Jonas Gahr Støre og rabbi Michael Melchior Foto: Javad Parsa

Situasjonen Israelerne og Palestinerne nå står i, beskriver rabbi Melchior som en enorm katastrofe.

– I stedet for å finne en løsning, er vi inne i en syklus med økende vold, som skaper mer og mer hat, sier Melchior.

De siste ukene har de jobbet døgnet rundt på flere fronter.

– Ingen annen mulighet enn å se fremover

Han ønsker ikke være veldig konkret, men sier at de er i dialog med sine kontakter om de over 200 israelske gislene på Gazastripen. De jobber også for å hindre at krigen sprer seg i Israel.

– Jeg håper folk her i Israel vil se at det ikke er noen løsning å okkupere en befolkning. Så kan man diskutere hvem som er skyldige – det spiller ingen rolle.

Melchior sier de ikke har noen annen mulighet enn å se fremover, og at det da må bli slutt på okkupasjonen.

Israel okkuperte Gaza med soldater og militærbaser mellom 1967–2005.

Palestinere leter etter omkomne i flyktningleiren. Israelske raketter bombet leiren i Jabalia. Foto: STRINGER / Reuters

Siden da har det vært streng kontroll med hvem og hva som får slippe inn og ut av Gaza.

Området er under en blokade og er underlagt streng israelsk kontroll.

Vil forhindre hevnaksjon

Frykten er en gjentakelse av situasjonen i mai 2021.

Da kom det sammenstøt i flere byer i Israel etter at politiet aksjonerte mot palestinere ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Etter angrepene 7. oktober har flere hundre høyreekstreme aktivister vært innblandet i angrep på israelske arabere og fredsaktivister, skriver Haaretz.

Til tross for at det er video fra flere av angrepene, har politiet bare pågrepet fire personer, skriver avisen.

Melchior sier at hans bevegelse arbeider for å begrense slike angrep.

– Vi jobber for at ytterliggående jøder ikke skal hevne seg på den arabiske befolkningen i Israel, sier han.

Han forteller at de også har stoppet ultraortodokse jøder fra å gå opp på Tempelhøyden, noe som ville bli sett på som en provokasjon fra palestinernes side.

Tempelhøyden bli kalt Haram al-Sharif av palestinerne.

Melchior forteller at han er i kontinuerlig kontakt sine venner på Gazastripen. De har fått bombet både hjem og kontor og har flyktet sørover med familiene sine.

– De lider nå, sier han.

En mann i sentrum av Tel Aviv krever at gislene på Gaza blir befridd Foto: NRK

Over 9000 palestinere er drept på Gaza de siste ukene, ifølge Hamas sine helsemyndigheter. Mange av dem er barn.

– Ikke noe annet alternativ enn å leve i fred

– 7. oktober døde den siste tanke om at man skal ha en såkalt enstatsløsning, sier han og fortsetter:

– Det er ingen i dag som snakker om en slik løsning. Jeg har aldri ment det var mulig, men det er ingen i dag som kan tro at det kan la seg gjøre.

Men jødene og palestinerne kommer til å måtte finne en vei å leve sammen, sier Melchior.

– De to folkegruppene som er her har ikke noe annet alternativ enn å leve i fred når disse grusomhetene er tilbakelagt, sier rabbineren.

Eksperter skeptiske

NRK spurte tirsdag fire norske Midtøsten-eksperter om muligheten til å stoppe blodbadet og bygge dialog.

Alle fire, diplomat Kai Eide, Oslo-avtalens forhandler Jan Egeland, Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage og Norges eks-ambassadør i Israel Jon Hanssen-Bauer, var svært skeptiske.

– Det kan godt hende at begge parter bare vil fortsette med en ny runde drap og terror og få det enda verre. Det er kanskje det mest sannsynlige, sa Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage.