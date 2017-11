Norsk satellitt forsvunnet i verdensrommet

Planen var at den nye norske satellitten AISSat-3 skulle holde øye med skipstrafikken, og Norsk Romsenter har stått for det praktiske arbeidet med prosjektet, på vegne av det norske Kystverket.

– For øyeblikket får vi ikke kontakt med satellitten, sier Jon Harr, prosjektleder ved Norsk Romsenter, til NRK.

– Det kan tyde på at satellitten ikke er kommet til den banen som var planlagt.

Det var litt over klokken halv ni norsk tid i dag en russisk rakett av type Sojus ble skutt ut fra den nye kosmodromen Vostotsjnij øst i Sibir, og det russiske romfartsbyrået Roscosmos meldte først at alt hadde gått etter planen.

Den femte norske satellitten

Det var 19 forskjellige satellitter med i raketten, blant annet en større russiske værsatellitt.

Norge skjøt ut sin første satellitt av denne typen i 2010, og dagens utskyting skulle etter planen bringe den femte norske satellitten i bane rundt jorden.

Det norske Kystverket har gått inn med 20 millioner kroner i selve satellitten, opplyser Jon Harr. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med oppfylling av prosjektet.

Tilbakeslag for russisk romfart

Dette var den andre oppskytingen fra Vostotsjnij-kosmodromen, som etter planen skal avlaste og erstatte Bajkonor-kosmodromen, som ligger i Kasakhstan. Russland har i tillegg en rakettutskytingsbase i Plesetsk i Arkhangelsk-fylke, men denne brukes mest til mindre raketter og til militære formål.

Det har vært store problemer i forbindelse med byggingen av Vostotsjnij-kosmodromen, og hvis det skulle vise seg at dagens utskyting har vært mislykket, vil dette være et stort tilbakeslag for russisk romfart.

Den første utskytingen skjedde i april 2016, og Russlands statsminister sa i forbindelse med dagens oppskyting at han håpet at Vostotsjnij-kosmodromen ville være et puff for den russiske romfartsindustrien.