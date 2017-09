Norsk par i Florida venter på «Irma»: – Det blir heftig

– Stedet vi er nå er godt sikret og det skal være trygt. Men senteret av orkanen skal treffe midt på her, så det kommer nok til å bli ganske heftig, sier 22 år gamle Marius Karlsen Sæthren til NRK.

IKKE LEDIGE ROM: Mina Gullord Engebråten (22) og Marius Karlsen Sæthren (22) blir i Fort Myers i Florida, selv om orkanen er ventet å krysse dette området. Det er ingen hoteller lenger nord i staten som har ledige rom. Foto: PRIVAT

Han og kjæresten Mina Gullord Engebråten (22) har vært på ferie i Fort Lauderdale siden 28. august. I går ble de to kastet ut av hotellet fordi området ble evakuert. De bestemte seg for å kjøre de drøye to og en halv timene til Fort Myers for å bo hos en slektning av Sæthren.

I en blokk like ved kaien i Fort Myers har de nå tatt tilhold og venter på at orkanen «Irma» skal treffe. Blokken er blitt sikret og de føler seg trygge, selv om de befinner seg i et område som er i evakueringssonen. Men de kommer seg ikke til et tryggere sted.

Les også: Frykter at orkanen Irma blir veldig alvorlig

Hundretusener har evakuert

– Det er ingen hoteller lenger nord i Florida som har ledige rom, så vi må bli værende her til det er over, sier Sæthren

Hundretusener av mennesker har lørdag evakuert fra Florida. Over 20 millioner innbyggere i delstaten er bedt om å forberede seg på å reise bort.

– Du kan ikke overleve dette, sa guvernør Rick Scott til alle som er i evakueringssonen i dag.

Det norske paret skulle egentlig ha reist hjem fredag, men flyet ble kansellert. Så når de kommer seg hjem er også høyst usikkert.

– Vi er veldig spente nå og folk rundt oss er veldig stresset, sier Sæthren.

Orkanen Irma har nå blitt nedjustert fra kategori 4 til en kategori 3 orkan, melder AFP. Det er ventet at orkanen vil øke betydelig i styrke igjen før den treffer Florida søndag i 14-tiden, lokal tid.

FORBEREDELSER: Dører og vinduer i leiligheten der det norske paret oppholder seg, har blitt sikret før Irma treffer Florida om kort tid. Foto: Marius Karlsen Sæthren / PRIVAT

– Det er i Guds hender

I Miami møter NRK Mike Cruz. Han plomberer vinduene for å beskytte huset mot stormen som er på vei.

– Dersom stormen tar huset, så tar den vinduene også. Men dersom huset står, vil jeg beholde vinduene. Vi gjør så mange forberedelser vi kan. Men dette er i Guds hender, sier Cruz.

Når han er ferdig med å sikre huset, tar han med seg familien ut av byen for å finne et tryggere sted å være til faren er over.

Mens andre har valgt en annen strategi; Jim Palmer har ingen planer om å forlate hjemmet selv om det er uvær på vei.

– Gaten her kommer til å bli som en elv. Det kommer til å bli moro. Jeg skal hoppe uti med surfebrettet mitt og surfe ned dit. Så skal jeg gå tilbake, og gjøre det på nytt, sier Palmer.