1. januar 2020 stoppet Russland leveransene av råolje til Hviterussland, fordi landene ikke var enige om nye priser for leveransene. Riktignok kom noe av eksporten i gang igjen 4. januar, men langt fra det nivået som har vært normalt.

Hviterussland har gjennom mange år mottatt råolje til under markedspris, som så er raffinert og sendt ut på det europeiske markedet.

Inntektene fra dette salget har vært svært viktig for den hviterussiske økonomien og har også vært viktig for å bevare den politiske og økonomiske stabiliteten som har gjort at president Aleksandr Lukasjenko har kunne holde seg ved makten i mer enn 25 år.

Mozyr oljeraffineri sør i Hviterussland har vært rammet av at Russland har stoppet eksporten av råolje. Foto: Vasily Fedosenko

Union med Putin som president?

Men nå har Russland og president Vladimir Putin fått nok. Hvis Hviterussland fortsatt skal mottatt billig råolje, må landet godta en tettere økonomisk og politisk integrasjon. Målet fra russisk side har vært en union som i praksis gjør de to landene til ett.

Det har vært spekulert i om Putin selv vil overta som leder for en slik union, etter at han har måtte trekke seg som president i Russland.

«Blir det kaos i Russland hvis Putin går av som leder?»

Men disse planene har Lukasjenko så lang sagt nei til, og tirsdag sa han i et møte med den hviterussiske regjeringen at Hviterussland i framtiden må basere seg på 40 prosent olje fra Russland, 30 prosent via Ukraina og 30 prosent via de baltiske land.

Dårlig stemning. Presidentene Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin møttes seinest 20. desember for å snakke om en mulig tette integrering mellom de to land. Foto: Mikhail Klimentyev / Mikhail Klimentyev



Det er derfor det norske tankskipet Breiviken nå er på vei inn i Østersjøen, ifølge nettstedet Marine Traffic. Det er ventet at det er framme i den litauiske havnebyen Klaipeda onsdag ettermiddag.

Oljen kommer ifølge nyhetsbyrået Reuters fra det nyåpnede Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og ble lastet om bord i Breiviken fra oljeterminalen på Mongstad i Nordhordland.

Fra Klaipeda er det ifølge nyhetsbyrået Reuters meningen at oljen skal fraktes i tankvogner med jernbanen til raffineriet Naftan i nærheten av byen Vitebsk nordøst i Hviterussland.

Det norske tankskipet Breiviken er på vei med olje fra Mongstad til Hviterussland, via Litauen. Foto: Hannes van Rijn/Maritim traffic

Lukasjenko vil legge press på Putin

Det som skjer nå er en del av den politiske drakampen som er mellom Russland og Hviterussland, sier Andrej Jakovlev, professor og forsker ved Higher school of economics i Moskva.

Professor Andrej Jakovlev ved Higher school of economics i Moskva tror Russland og Hviterussland kommer fram til en løsning. Foto: Morten Jentoft

Han sier til NRK at han tror at det som skjer nå er forbigående og at han ikke tror at Hviterussland kan få olje billigere fra Norge enn fra Russland.

– Jeg tror beslutningen om å kjøpe norsk olje er et forsøk på å legge press på Russland i forbindelse med prosessen om økt integrering.

Jakovlev tror ikke det at norsk olje nå blir trukket inn i drakampen om det framtidige forholdet mellom Hviterussland og Russland vil skape et økt press mot Norge.

Kan bli kostbart for Russland

– Hviterussland er svært avhengig av Russland samtidig som man fra russisk side ønsker et vennligsinnet regime i Minsk, sier Jakovlev.

Men dette kan bli kostbart for Russland, mener professoren.

– Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko er tøff i forhandlingene, men jeg tror ikke på noen store forandringer i forholdet mellom Hviterussland og Russland, sier Jakovlev.

Det er det hviterussiske statseide selskapet Belneftekhim som gjennom et av sine underselskaper har kjøpt den norske olje, som igjen er forhandlet på det internasjonale markedet av det franske oljeselskapet Total.

Sammenheng med Putins framtidsplaner?

– Det er interessant at nyheten om at Hviterussland kjøper norsk olje kommer nå. Det sier den britiske Russlandeksperten Mark Galeotti til NRK.

Det er bare gått en uke siden den russiske presidenten Vladimir Putin kunngjorde at han ønsker konstitusjonelle endringer, som igjen kan åpne for at han sitter med makten i Russland, også etter at han må gå av som han president i 2014.

Mark Galeotti tror ikke Russland nå ønsker mer bråk internasjonalt rundt olje og gasseksporten Foto: Morten Jentoft

– I praksis torpedere dette ideen om en union mellom Russland og Hviterussland med Putin på toppen, sier Galeotti. Han mener Lukasjenko nok en gang har vært flink til å spille Russland og Vesten opp mot hverandre.

– Men kan dette for konsekvenser for forholdet mellom Russland og Norge?

–Jeg tror det eneste som kan framprovosere reaksjoner er at Russland ser på Norge som svakt i en slik sammenheng, sier Galeotti.

Han tror ikke at Russland med det bråket som har vært rundt gassrørledningen Nord Stream 2 gjennom Østersjøen, ønsker mer usikkerhet rundt sin eksport av olje og gass.

Skip ankret opp i Kristiansand: Omstridt gassprosjekt truet av sanksjoner