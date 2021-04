Norsk modell fronter opprør mot fransk hijabforbud

– Jeg er lei av at politikere vedtar lover som påvirker minoritetsgrupper, særlig kvinner, uten å gi oss muligheten til å bli hørt.

Det sier den norske modellen Rawdah Mohamed. Bildet der hun ber om å ikke røre hijaben hennes har blitt delt utallige ganger i artikler og kampanjer mot det franske lovforslaget.

– Vi blir stadig stigmatisert og overkjørt både i politikken, i storsamfunnet og innad i miljøene våre. Jeg syns et forbud mot hijab er svært urovekkende, skriver Mohamed til NRK.

Hijab bare hjemme

30. mars ble et lovforslag stemt gjennom i det franske Senatet. I loven står det at personer under 18 år ikke kan oppholde seg i offentligheten ikledd «tegn eller symboler» som «viser en religiøs tilknytning» eller «signaliserer at kvinner har en underordnet posisjon».

Lovforslaget har ikke trådd i kraft, det må også godkjennes i Nasjonalforsamlingen.

– Loven har blitt kritisert fra både høyre- og venstresiden i politikken. De førstnevnte mener den er for veik, de siste mener den er islamofobisk.

Det sier stipendiat ved Universitetet i Oslo Ingeborg Misje Bergem.

– Hvis loven blir vedtatt kan norske turister bli straffet for å ha på seg hijab, hvis de oppholder seg i Frankrike.

To kammer

Frankrike har et tokammersystem. Lover må godkjennes både i Nasjonalforsamlingen og i Senatet.

I Nasjonalforsamlingen har Macrons La République En Marche! (LREM) flertall. I Senatet er det partiet Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) som foreslo lovendringen og fikk støtte fra Republikanerne (LR).

Senatets representanter er til sammen mer høyrevridde enn de i Nasjonalforsamlingen.

– Forbudet mot barnehijab, som har blitt stemt gjennom i Senatet, vil etter all sannsynlighet ikke få flertall i Nasjonalforsamlingen, sier Misje Bergem.

– Hovedpunktene i loven kommer til å bli vedtatt. Det vil bli et forbud mot hatpredikanter og trossamfunn vil ikke kunne motta støtte fra utlandet. Det blir større krav for å få lov til å ha hjemmeskole, sier stipendiaten i fransk litteratur og kulturstudier.

Loven er et forsøk på å slå ned på islamisme i Frankrike.

– Bryter med prinsippet

Forbudet mot å bære hijab er ikke noe nytt. Siden 2004 har verken lærere eller elever fått lov til å ha på seg hijab på skolen. Dette støttes av mange franskmenn.

Det er del av det særfranske laïcite- prinsippet, som betyr et totalt skille mellom religion og staten.

– Jeg er stor tilhenger av laïcite, men dette er et brudd med dette prinsippet. Det er staten som skal være nøytral og ikke borgeren, sier Yasser Louati menneskerettsaktivist i Paris.

Han sammenligner skoleelever med dem som er innom et postkontor eller et skattekontor. Alle tre er brukere av statlige tjenester, men de er ikke del av staten.

– Det å mene at elever ikke kan ha på seg hijab på skolen, er å misforstå hva sekularisme handler om, sier Louati.

Nøytral stat

Fraværet av religion i statlige institusjon som skolen, har mye støtte i den franske befolkningen. Det gjelder også loven som nå er under behandling.

– Oppslutningen om de sekulære verdiene er stor, også blant den religiøse befolkningen.

Franskmenn er opptatt av at barn ikke skal indoktrineres religiøst. Det er noe av grunnen til hijabforbudet på skolen ikke er like kontroversielt. Når det gjelder hijabforbudet som ble stemt gjennom før påske, er befolkningen mer splittet.

– Dette er nok mer kontroversielt, sier Misje Bergem.

Islamskepsis

– Franskmennenes holdning til religiøse symboler og spesielt til hijab, har blitt påvirket av 20 år med antiislamsk retorikk i politikken, sier Yasser Louati.

Han mener at folk har glemt at laïcite ikke handler om at folk må skjule sin religion. Misforståelsen skyldes måten islamkritiske politikere har snakket om dette.

– I 2004 var halvparten av befolkningen skeptisk til hijab-forbudet i skolen. Nå støttes det av nesten av alle. Folk har begynt å tenke at fravær av synlig religion ikke bryter med religionsfriheten, sier Louati.

