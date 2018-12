Det var GD.no som først fortalte om saken.

Kvinnen i 40-årene er fra Dovre og omkom i en ulykke på New Zealand julaften.

Familien skriver selv på sosiale medier at kvinnen skal ha blitt dårlig etter en snorkletur, og at hun døde en tid senere på et lokalt sykehus.

Utenriksdepartement er kjent med at en norsk statsborger har omkommet på New Zealand.

– Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis, sier pressevakt Siri Svendsen til NRK.

Ellers vil ikke UD gå ut med mer opplysninger.