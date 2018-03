Norsk Hydro har rast i verdi siden nyttår

Problemene har stått i kø for selskapet med uvær, utslipp fra gigantanlegget Alunorte i Brasil og en svak utvikling i aluminiumsprisene.

Ikke minst merker oljefondet nå konsekvensen, skriver Dagens Næringsliv. Fondet er den nest største eieren etter Statens direkte eierskap og har alene hatt et verditap i sine aksjer på rundt 2 milliarder kroner. Fondet har det seneste året også solgt seg kraftig ned i selskapet.

Flere aksjeanalytikere tror at Norsk Hydro vil ha langvarige problemer og mener at situasjonen er uoversiktlig.

– At aksjekursen falt 2 prosent til på mandag, er nok en reaksjon på at selskapet har innrømmet flere utslipp og at problemene ser ut til å bli mer langvarige, sier aksjeanalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities. Han peker også på at aluminiumsprisene har falt mye siden midten av januar.

Truls Kolsrud Engene i SEB beskriver situasjonen ved Alunorte som uoversiktlig og tør ikke fastslå om det vil ha langsiktige negative konsekvenser for Hydro.