Norsk fremmedkriger etter missilangrep: En skremmende opplevelse

– Du rekker ikke å bli redd en gang. Du bare hiver på deg uniformen mens bombene slår ned og løper ut i skogen. Jeg fant en grop og gjemte meg der, sier nordmannen, som ikke ønsker å dele navn eller stedet han befinner seg.

NRK snakket med ham via telefonen til Jesper Söder, en erfaren svensk fremmedkriger. Han hevder at det var flere utlendinger til stede på basen natt til søndag, og at han påtok seg ansvaret med å evakuere ut flere fremmedkrigere.

Jesper Söder har kriget for den kurdiske YPG-militsen tidligere. Her er han i Syria i 2015. Foto: Privat

– Vi fikk tak i en buss og klarte å evakuere ut 37 stykker, sier Söder.

Om bord i bussen satt fremmedkrigere fra flere land, også Sverige og Finland, ifølge Söder. De evakuerte soldatene befinner seg nå på polsk side av grensen.

– Det var flere som brøt sammen og gråt. De bombet dritten ut av oss. Uten forvarsel slo bombene ned. Da det roet seg, sa jeg til gruppen at nå har vi en time på oss før det begynner igjen, og etter 20 minutter kom det ytterligere 20–30 missiler, sier Söder.

Propagandakrig

Det foregår som kjent en propagandakrig fra både russisk og ukrainsk side.

Russiske myndigheter hevder at 180 utenlandske leiesoldater ble drept, og at et stort lager av utenlandske våpen ble ødelagt i angrepet på basen som ligger knapt 25 kilometer fra grensen til Polen.

Ifølge ukrainske myndigheter ble om lag 35 personer drept og 134 såret i angrepet på basen. Det er ikke kjent hvem som ble drept i angrepet.

Tidligere skal USA ha sendt instruktører til basen for å trene opp ukrainske soldater.

Tidlig søndag morgen skal russiske styrker ha angrepet en ukrainsk militærbase i byen Yavoriv, svært nærme grensa til Polen. Flere skal ha blitt drept og over 100 skadet. Denne videoen, som er lagt ut på sosiale medier, viser skadene etter angrepet, blant annet et stort krater i bakken. Videoen har blitt verifisert av blant andre ITV News.

– Ingen drepte fra fremmedlegionen

Den språkføre nordmannen Damien Magrou, som har påtatt seg en rolle som talsmann for den ukrainske fremmedlegionen, sier at ingen av de drepte tilhører den nyopprettede ukrainske fremmedlegionen.

– Vi kommer til å være åpne om dødsfall i legionen, og dersom noen av våre soldater mister livet, vil konsulære myndigheter bli informert, sier Magrou på telefon til NRK mandag ettermiddag.

Han vil ikke bekrefte om det var soldater fra legionen til stede på basen da angrepet skjedde.

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD), som opplyser at de ikke kjent med at norske borgere er drept eller skadd i krigen i Ukraina.

– UD er heller ikke kjent med at norske borgere skal være skadd eller omkommet i angrepet på militærbasen i helgen, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen hos UD.

Ifølge Svendsen har ikke UD en oversikt over norske borgere som har vervet seg i Ukraina.

Ikke trygt

NRK møtte Damien Magrou på et hemmelig sted i Lviv fredag. Da sa han at han er den første som formelt lot seg verve til fremmedlegionen i Ukraina – en egen militæravdeling for utenlandske, frivillige fremmedkrigere som vil kjempe mot russiske styrker.

Damien Magrou (i midten) skal være den første som vervet seg til fremmedlegionen i Ukraina. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Tross brutale angrep fra russisk side, skal flere tusen ha vervet seg siden Magrou sluttet seg til legionen.

– Vil du fortsatt anbefale folk å dra?

– Ukraina er i krig. Det foregår krigshandlinger her og bombing av militære og sivile mål, så det er på ingen måte et trygt sted å være. Utlendinger som kommer hit, vet at det er forbundet med stor risiko, men samtidig tror jeg alle våre rekrutter skjønner at det er farlig, sier Magrou.

Helt utmattet

Hva som skjer videre for fremmedkrigerne som ble med Söder ut av Ukraina i går, er fortsatt uvisst.

– Vi får hjelp av polske myndigheter, og så hjelper jeg noen med å komme seg hjem til sine familier, sier Söder.

Han vet ikke hva han selv kommer til å gjøre videre nå.

– Jeg var helt utmattet i går, og selv om jeg har vært med på noen sånne situasjoner før, har jeg aldri kjent meg så maktesløs.

Flere nordmenn

– Hva vil du si til de som vurderer å verve seg til krigen?

– Jeg må være ærlig og si at det veldig farlig. Jeg ble akkurat kontaktet av tre svensker som ville inn, og jeg sa til dem at dette er livsfarlig, sier Söder.

Nordmannen, som NRK har snakket med, forteller at han hadde vært i Ukraina i om lag en uke før angrepet på basen. Nå er han i tenkeboksen på hva som skjer videre.

– Jeg vet at det er flere nordmenn som planlegger å reise, og det er flere nordmenn her nede enn hva folk tror, sier han.

Jesper Söder er ikke under kontrakt med den ukrainske fremmedlegionen. NRK er ikke kjent med om den omtalte norske fremmedkrigeren har skrevet kontrakt med det ukrainske forsvaret.