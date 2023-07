Norsk forsvarssystem med nøkkelrolle i Ukraina

– Denne natten var egentlig bare det vi kaller «lett regime». Og sammenligner du med slik det var i mai, så var dette ingenting.

NRK treffer soldaten Nikita i en park i Kyiv, der han kommer rett fra avdelingen sin utenfor hovedstaden.

Der er de utplassert med norskutviklede NASAMS, som er luftforsvarsbatterier.

Ifølge det ukrainske forsvaret skjøt de ned alle Shahed-136 dronene, som Russland i natt sendte mot den ukrainske hovedstaden.

Riktignok ble det noen mindre skader på en del bolighus, men ingen personer ble skadet.

Fikk opplæring i Norge

Han har, i likhet med de andre som bruker NASAMS-batteriene, vært på opplæring i Norge, blant annet på Kongsberg, der våpensystemet er utviklet.

Dette skal være rester av en av de nedskutt dronene som Russland i natt angrep Kyiv med. Foto: Det ukrainske innenriksdepartementet

– Treningen var på et høyt nivå. To uker med teori og en uke med praksis. Jeg studerte i Norge sammen med mine medsoldater, vi ble valgt ut spesielt til denne treningen forteller Nikita, vi var de beste av de beste, sier han med et lite smil.

Et NASAMS-batteri fotografert i forbindelse med en øvelse ved Evenes vinteren 2023. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi kunne ønsket oss enda mer trening, men alle ville tilbake til Ukraina for å forsvare våre familier, vårt folk og vårt land, sier Nikita til NRK.

– Har ødelagt mer enn 100 mål

– Vi har allerede brukt NASAMS lenge. Det fungerer veldig bra, effektiviteten er svært bra, sier han.

I likhet med mange ukrainske soldater og offiserer ønsker han ikke å vise ansiktet under intervjuet, av sikkerhetsmessige årsaker.

Det var en del materielle skader etter det russiske droneangrepet mot Kyiv i natt. Foto: Det ukrainske innenriksdepartementet

– Selvfølgelig eksisterer det ikke ideelle våpen som fungerer 100 prosent. Ikke minst gjelder det våpen som brukes så mye som våre NASAMS-batterier gjør nå, sier Nikita.

Han forteller at de, siden batteriene kom til Ukraina mot slutten av 2022, har ødelagt mer enn 100 mål.

Noen av dem har vært ute av funksjon på grunn av reparasjoner.

Men stabiliteten er langt mer effektiv enn det som er tilfelle med de gamle sovjetiske systemene, som Ukraina fremdeles også bruker, mener Nikita.

Ønsker flere luftforsvarssystemer

Sammen med det amerikanske luftvernsystemet «Patriot», er NASAMS nå en av bærebjelkene i det ukrainske luftforsvaret, for å stoppe russiske rakett- og droneangrep.

Men Nikita ønsker seg flere og kraftigere luftvernsystemer, blant annet for skyte ned ballistiske raketter.

I tillegg er selvfølgelig også moderne jagerfly viktig for luftforsvaret, og han er glad for at mange Nato-land nå vil gi Ukraina F-16-fly.

– Ukraina er et stort land og det er store områder å forsvare. Og Russland er også stort og kan bruke mange deler av landet for å angripe oss.

Derfor er det mye som ifølge Nikita må gjøres før landet kan si at det har et tilfredsstillende forsvar for sin befolkning.

– Fortjener Nato-medlemskap

Men viktigst den ukrainske soldaten er likevel det som nå skjer på Nato-toppmøtet i Vilnius.



– Selvsagt må bli en del av Nato fordi vårt folk har vist at vi fortjener det. Alliansen vil også bli sterke med den erfaring og styrke vi har, sier Nikita.