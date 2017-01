Norsk forsker: – Klimaet er dopet

Meteorologisk institutt hadde i dag en konferanse om klimastatusen i Norge. Her er noen av hovedpunktene:

Svalbard: 73 måneder på rad varmere enn normalt. 2016 er det varmeste året som noen gang er registrert med i gjennomsnitt 6,6 grader over normaltemperatur

151 varmerekorder og 8 kulderekorder ble målt i Norge i 2016

Permafrosten på Svalbard har begynt å tine

2016 er det varmeste året som noengang er målt på jordkloden

Forskerne mener værrekordene de siste årene er en klar indikasjon på at klimaendringene er i full gang i Norge, selv om enkeltrekorder ikke er avgjørende.

Over tid er trenden klar: Det blir flere varme- enn kulderekorder.

Det likner på doping, sier forskerne:

– Doping gir flere rekorder. Det er sannsynlig at vi nå doper klimaet, sier seniorforsker og leder av Meterologisk institutts klimaservicesenter, Inger Hanssen-Bauer.

SMELTER: Mange breer på Svalbard trekker seg tilbake og minker på grunn av klimaendringene. Foto: Picasa, Haabeth, Nina / NTB scanpix

Våtere og varmere på Svalbard

På Svalbard var fjoråret det varmeste og våteste som noensinne registrert, og øygruppa er et av stedene på jorda der temperaturen øker mest.

I flere perioder i 2016 har temperaturen ligget 10-12 grader over normalen på Svalbard og det er ekstremt, mener forskerne. I tillegg har det vært mer og kraftigere nedbør:

– Det er urovekkende hvor fort det skjer. Endringene er mye større enn vi så for oss for bare for få år siden, sier Ketil Isaksen, seniorforsker ved Meteorologisk institutt.

STORM: Full storm og stor snøskredfare gjorde at Sysselmannen evakuerte folk i desember 2016. Foto: Prytz, Torgeir / NTB scanpix

Permafrosten tiner

Isaksen har gjort målinger i permafrosten på Svalbard siden 1998. Målingene viser at temperaturen ikke bare øker over jorda, men også at permafrosten tiner.

– Helt ned til minst 80 meters dybde i bakken kan vi dokumentere en temperaturøkning, sier Isaksen.

Temperaturen i Arktis øker dobbelt så mye som temperaturen i resten av verden.

Frykten er at et varmere klima vil føre til at permafrosten tiner flere steder og at store mengder av klimagassen metan frigjøres. Det kan akselerere oppvarmingen.

Mindre is og varmere hav

De viktigste årsakene til at oppvarmingen skjer fortere på Svalbard enn mange andre steder, er blant annet at sjøisen forsvinner. Da reflekteres mindre energi tilbake til verdenrommet og vannet tar opp mer. Dette får en selvforsterkende effekt.

SMELTER: Innlandsisen på Grønland smelter raskt. Dette er et isfjell ved Nuuk sommeren 2016. Foto: REUTERS FILE PHOTO / Reuters

Konsekvensene av høyere temperaturer, både over og under bakken, kan bli dramatiske for Svalbard og vil blant annet øke faren for flere jord- og fjellskred, mener forskerne.

Det har gått flere skred på Svalbard det siste året. Før jul i 2015, omkom to mennesker i et stort snøskred i Longyearbyen.

Dyre- og plantelivet i Arktis kan også bli dramatisk endret på grunn av varmere klima.

URD: Høy vannstand i Fredrikstad på grunn av ekstremværet 'Urd' Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Kan ta liv

I Fastlands-Norge var ikke 2016 det varmeste året som er målt. Men flere steder har det blitt satt nedbørsrekorder.

I Oslo har maksimal nedbør på ett døgn økt med 30 prosent på 50 år. Maksimal nedbør pr time har økt med 100%. Forskerne avviser at endringene bare skyldes naturlige svingninger og henviser til at temperaturen øker globalt.

2016 er det varmeste året som noensinne er målt:

– Det blir våtere og mer ekstrem nedbør. Det er viktigere enn hvor mye nedbør vi får totalt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at vi må regne med at slike hendelser kan ta liv i framtia, sier Hanssen-Bauer.

