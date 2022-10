Norsk Folkehjelp skal rydde miner for Assad-regimet

Allerede i løpet av oktober starter prosjektet i den palestinske flyktningleiren Yarmouk.

I utkanten av Syrias hovedstad Damaskus har Norsk Folkehjelp ansatt 30 lokale syrere, og antallet kommer til å øke til flere hundre med arbeidet som kommer til å vare i mange år.

– Hvert 20. minutt eksploderer det en landmine i Syria. Hver tredje syrer bor nær en landmine og det er veldig farlig, forteller Per Håkon Breivik.

Han er leder i Norsk Folkehjelps humanitære mine- og eksplosivrydding.

– Vårt arbeid er å hjelpe sivilbefolkningen i Syria, sier han til NRK.

LEDER: Per Håkon Breivik leder i Norsk Folkehjelp humanitære og eksplosiver minerydding. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Breivik forteller at i tillegg til de vanlige landminene, som går av hvis noen tråkker på dem, finnes det andre typer improviserte landminer som er større og som gjør mer skade.

– Landminer er veldig farlige.

Reagerer på avtalen

Men ikke er alle er fornøyde med Norsk Folkehjelps avtale med den syriske regjeringen.

NRK møter syriske Sami, som bodde i hovedstaden Damaskus. Han er en av nesten 12 millioner syrere som ble drevet på flukt da borgerkrigen brøt ut i 2011.

Sammen med tusenvis av andre syrere, deltok han i demonstrasjonene mot den sittende presidenten Bashar al-Assad. For det ble han arrestert og fengslet, men senere sluppet fri.

FEIL: Sami spør seg hvorfor ikke Assad-regimets samarbeidspartnere, Iran og Russland, hjelper med å fjerne landminer. Han mener det er feil at Norsk Folkehjelp har inngått avtale med syriske myndigheter. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Nå bor og studerer han i Norge og er leder for den syriske studentforeningen i Norge, men han uttaler seg som en privatperson i denne saken.

Han tør ikke å oppgi sitt fulle navn av frykt for at syrisk politi skal arrestere hans familiemedlemmer som fortsatt bor i Syria.

– Det er bra å rydde miner for å redde folk, men hvis minerydding gir anerkjennelse til Assad-regimet, vil det ikke hjelpe folk i Syria.

Han mener at det er feil å hjelpe myndighetene med minerydding. Det burde de klare selv.

– Trenger Assad og hans regime støtte fra Norsk Folkehjelp til å fjerne landminer? Hvorfor kan han ikke be Iran eller Russland eller andre om hjelpe, spør Sami, som frykter at regjeringen i Damaskus kommer til å misbruke landmine-avtalen med Norsk Folkehjelp til å sikre seg anerkjennelse av verdenssamfunnet.

– Det har vært mye diskusjon i organisasjonen

Breivik fra Norsk Folkehjelp forteller at organisasjonen er blant de tre største i verden når det gjelder minerydding.

– Syria er blant landene i verden med sterkest behov for minerydding. I de regjeringskontrollerte områdene mangler de kompetanse på dette. I andre deler av Syria finnes det andre organisasjoner som allerede driver med slikt arbeid.

LANDMINE: Organisasjonen Hvite hjelmer evakuerer en skadd person etter at han tråkket på en landmine. Foto: BAKR ALKASEM / AFP

– Dette handler om humanitært arbeid, påpeker Breivik. Samtidig innrømmer han at det har vært mange diskusjoner både internt og eksternt i forbindelse med avtalen med myndighetene i Damaskus.

– Flere har vært kritiske til denne avtalen, men vi har forklart at vi må samarbeide med syriske myndigheter for å få tilgang og for å kunne hjelpe sivilbefolkning i landet. De er har også rett til å få hjelp, sier Breivik til NRK.

Etter snart 12 år med borgerkrig i Syria, er konflikten fortsatt uløst. Nær fem hundre tusen mennesker er drept. Syriske og russiske fly, bomber stadig opprøre nord i landet. Regjeringshæren ble i 2013, anklaget for bruk av blant annet kjemiske våpen og forbudte tønnebomber mot sivile mål i landet.

Flere, deriblant USA og Europa, har innført harde sanksjoner mot landet som har vært isolert i mange år.

Sami forstår at behovet for å hjelpe er stort, men frykter at Syrias president Assad vil fortsette angrepene mot sivilbefolkningen.