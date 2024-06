Norsk FN-topp: Mener Israel må tåle kritikk

Helt siden krigen på Gazastripen brøt ut for mer enn åtte måneder siden, har Israel ikke bare kjempet mot Hamas, men også mot FN.

Tiradene til den israelske FN-ambassadøren fra talerstolen til generalforsamlingen, hvor hele verden er representert, har gått verden rundt.

– Dere har ikke gjort noe for ofrene, men mobilisert for morderne. Jeg blir kvalm. Jeg blir rett og slett kvalm, sa Gilad Erdan i en av tordentalene han har blitt kjent for.

Den israelske FN-ambassadøren har gått hardt ut mot både Hams og FN. Foto: David 'Dee' Delgado / Reuters

Benjamin Netanyahu og hans støttespillere har gjentatte ganger anklaget sine kritikere for å være antisemitter, ifølge den internasjonale straffedomstolen ICC.

Israels FN-ambassadør, som også har stilt opp i FN med en stor davidsstjerne på jakkekragen, har sagt at FN stinker av antisemittisme, altså jødehat.

– Hvis Hitler var i livet i dag, ville han sunget en hyllest til FN, har Erdan sagt.

Wennesland er norsk diplomat, og har fra 2020 hatt stilling som FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Tor Wennesland er den nordmannen med den høyeste stillingen i FN-systemet. Han er spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Den erfarne diplomaten avviser blankt alle antisemittisme-anklager fra Israels FN-ambassadør.

– Han sier det han vil si, og påstår det han vil påstå. Jeg lar meg ikke affisere av det, sier Wennesland som møter NRK på det historiske American Colony-hotellet i Jerusalem.

– Er FN drevet av jødehat, slik israelske myndigheter hevder?

– Nei, svar Wennesland kontant.

Hengt ut på X

– Åpenbar antisemittisme er noe vi må stå opp og pushe tilbake på. Men det er like enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep i stort format og i kjempeskala mot palestinerne.

Wennesland har også personlig blitt angrepet for jobben han gjør. Da han én uke etter krigen i oktober i fjor møtte Irans daværende utenriksminister, tente Israels FN-ambassadør på alle pluggene og la ut denne meldingen på X:

– Tor Wennesland, ikke glem å vaske blodet til israelske babyer av hendene dine etter det håndtrykket.

Israel mener Iran står i ledtog med Hamas i kampen for å utslette landet.

Wennesland forsvarer møtet med det iranske regimet.

– Det er åpenbart viktig å møte den iranske utenriksministeren. Det vil være en stor tabbe å ikke gjøre det.

– I den kontakten jeg har med Iran så har det vært helt sentralt for meg å finne en løsning på gisselsituasjonen, for gjennom det å få muligheten for å stoppe krigen.

Israel kritisert mest

I fjor ble Israel fordømt og kritisert 15 ganger av FNs generalforsamling, ifølge den proisraelske nettsiden UN Watch. Resten av verden fikk samlet sett 7 resolusjoner mot seg.

Israel ble, med andre ord, kritisert dobbelt så mange ganger som alle de andre 192 medlemslandene i FN.

Den palestinske FN-ambassadøren Riyad Mansour peker på Israels FN-ambassadør Gilad Erdan under et sikkerhetsråd i New York i april. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

– Hva syns du om det?

– Jeg syns det reflekterer en klar skjevhet i måten FN håndterer konflikter på internasjonalt.

– Så du erkjenner at det er en ubalanse i måten Israel blir behandlet på i FN-systemet?

– Ja, jeg ser at intensiteten er helt annerledes i forhold til Israel enn veldig mange andre land med svært skarpe konflikter.

Mener Israel må tåle kritikk

Samtidig mener topp-diplomaten at Israel må tåle kritikk for sin krigføring, som han mener er i ferd med å utslette livsgrunnlaget til palestinere på Gazastripen. Angrepene på hjelpearbeidere, sykehus, skoler, privathjem, veier og en pågående sultkatastrofe har utløst en internasjonal kritikkstorm mot Israel.

Wennesland forteller NRKs reporter Yama Wolasmal at Israel må tåle kritikk for sin krigføring på Gazastripen. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Vi har aldri sett noen som ligner på dette i det hele tatt. I det deler av Gaza finnes det knapt noen bygninger igjen.

Wennesland reiser ofte inn til krigsherjede Gaza. Ingen steder er trygge for de 2.2 millioner menneskene som bor på kyststripen, ifølge FN.

– Det som gjør mest inntrykk er å se mødre som kommer leiende på barn, med ett eller annet de har fått tak å spise. Da er det primært det desperate uttrykket i øynene på foreldrene som skjønner hvor ille det er og som prøver å holde liv i barna.

– Må få på plass våpenhvile

FN-toppen mener at det finnes kun én løsning på krigen som har rast i mer enn 250 dager, og som har kostet nesten 40.000 palestinske liv.

– Vi må få på plass en våpenhvile, og få løst situasjonen for de gjenværende gislene. Deretter har jeg ingen som helst tro på at Hamas kan delta i styringen av Gaza dagen etter at krigen er over, sier Wennesland.

Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at hverken Hamas eller den palestinske selvstyremyndigheten skal få styre Gaza etter krigen. Han har også tatt til orde for en langvarig israelsk okkupasjon av Gazastripen?

– Gaza skal ikke være okkupert. Det er palestinske myndigheter som skal styre Gaza. Det har det siste vedtaket i FNs sikkerhetsråd bestemt. Dette er også den tydelige amerikanske posisjonen.