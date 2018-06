Norsk Flyktninghjelp: Dette er verdens neglisjerte kriser

– Grunnen til at vi publiserer en slik liste er fordi vi trenger mer oppmerksomhet rundt de landene med den største nøden, og hvor håpløsheten er størst, slik at vi kan snu utviklingen, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Listen er basert på tre kriterier: mangel på finansiering av hjelpearbeid, lite mediedekning og politisk og diplomatisk neglisjering.

Her er listen over verdens ti forsømte kriser, ifølge Norsk Flyktninghjelp (NRC):

10. Nigeria

Nigeria preges av konflikten mellom landets militære styrker og den væpnede gruppen Boko Haram og andre utbrytergrupper. Siden 2014 har Boko Haram intensivert terrorangrepene, som de er kjent for. Konflikten driver folk på flukt fra hjemme sine nord i landet.

Ved utgangen av 2017 var 1,7 millioner nigerianere internt fordrevet og 200.000 var på flukt i nabolandene.

PÅ FLUKT: Internt fordrevne i Dikwa-campen nordøst i Nigeria, februar 2016. Foto: Stringer / AFP

Det er et enormt behov for humanitær hjelp i konfliktområdene. Arbeidet vanskeliggjøres av pågående kamper og byråkratiske hindringer som hindrer fremkommeligheten i landet.

Ifølge Flyktninghjelpen blir omfanget av fordrivelse og humanitære behov ofte oversett til fordel for sikkerhetsaspektene ved krisen.

9. Venezuela

Landet har hatt en kraftig nedadgående økonomisk og sosial utvikling de siste årene. En tredel av nasjonalprodukt har gått tapt, og inflasjonen er verdens høyeste.

1.6 millioner mennesker forlot landet i 2017. FNs høykommissær for flyktninger rapporterer om en høy økning i antallet asylsøknader fra venezuelanere. Flyktninghjelpen mener at støtten til nabolandene må økes raskt for å sikre at flyktningene mottar nødvendig hjelp.

FLYKTNINGER: Venezuelanske flyktningbarn ankommer en FN-leir i Manaus, Brasil, i mai 2018. Foto: Bruno Kelly / Reuters

Det er også et stort behov for hjelp innad i Venezuela. Likevel kom det ingen humanitær appell om internasjonal støtte i 2017. De internasjonale sanksjonene mot Venezuela har økt mangelen på basisvarer, ifølge Flyktninghjelpen.

8. Jemen

10.000 mennesker er drept og millioner er drevet på flukt i den tre år lange borgerkrigen i Jemen. Striden står mellom regjeringen, som er støttet av USA og Saudi-Arabia, og en militant Houti-milits støttet av Iran.

Mer enn 2 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem på grunn av konflikten. Det er stor mangel på tilgang til grunnleggende helsetjenester, utdanning, drikkevann og sanitærtjenester.

NØDHJELP: Jemenitter fremviser dokumenter i bytte med matrasjoner fra en lokal hjelpeorganisasjon i april 2017. Foto: Hani Mohammed / AP

Situasjonen for pressen er også krevende i landet. Utenlandske journalister nektes å reise rundt i store deler av landet og lokale journalister er underlagt streng kontroll.

7. Myanmar

Denne krisen dreier som om den muslimske minoriteten Rohingyaene som har måttet flykte fra ekstrem vold, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd. Rohingyaene er blitt forfulgt av myndighetene i Myanmar over mange år, og har ikke blitt anerkjent som folkeslag siden de ble fratatt sine statsborgerskap i 1982.

Krisen forverret seg i august i 2017 da 700.000 mennesker flyktet til nabolandet Bangladesh. Situasjonen ble av FN omtalt som «verdens raskest voksende flyktningkrise».

FLYKTNINGLEIR: Bildet viser flyktningleiren i Kutupalong i Bangladesh. 700.000 mennesker flyktet til landet i august 2017. Foto: Wong Maye-e / AP

I delstaten Rakhine blir humanitære organisasjoner nektet å operere av myanmarske myndigheter. Det fører til at sivile går uten den livsnødvendige hjelpen de trenger.

I februar i år avdekket Human Rights Watch at myndighetene i landet hadde utslettet 55 rohingya-landsbyer siden november 2017.

6. Palestina

70 år etter at staten Israel ble opprettet og flere hundre tusen palestinere ble bortvist fra sine hjem, lever palestinere fortsatt som flyktninger.

Over 5 millioner palestinere er registrert som flyktninger. Dette gjør situasjonen i Palestina til en av de mest langvarige og forsømte flyktningkrisene i verden, ifølge Flyktninghjelpen.

Det har vært mye politisk oppmerksomhet om konflikten, men det er fortsatt ikke fred mellom Israel og palestinerne.

Det er på Gazastripen at krisen er verst. Kun 47 prosent av den humanitære hjelpen som trengs kom på plass i 2017. Dette vil bli ytterligere forverret av USAs kutt i støtten til UNWRA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten.

I april og mai organiserte palestinerne en seks uker lang protest på grensen mellom Gaza og Israel. Mer enn hundre palestinere ble drept og flere tusen skadet.

TÅREGASS: Palestinere blir skutt mot med tåregass fra israelske styrker under en demonstrasjon langs grensen mot Israel på Gazastripen. Foto: Mahmud Hams / AFP

5. Etiopia

Over en million etiopiere måtte flykte fra sine hjem i fjor på grunn av tørke og konflikter i landet.

TØRKE: Det forventes mer tørke i Etiopia i fremtiden, som følge av globale klimaendringer. Foto: Sidney Kung'u / NRC

Det har vært en økning i usikkerheten rundt grenseområdene i Oromia og Somalias regioner i Etiopia. Siden september 2017 har dette drevet rundt 700.000 personer på flukt, ifølge Flyktninghjelpen.

Dette er områder som tidligere har vært rammet av ekstremt tørke. I 2016 opplevde Etiopia den verste tørken på over 30 år.

Kun 46 prosent av det landet trenger fra verdenssamfunnet i nødhjelp ble finansiert ved utgangen av 2017.

4. Burundi

Siden 2015 har over 400.000 personer flyktet fra Burundi på grunn av politiske uroligheter og humanitære kriser. I fjor økte antallet på flukt med 20 prosent, ifølge Flyktninghjelpen.

De fleste på flukt har rømt til naboland som Tanzania, Rwanda, Uganda eller DR Kongo. De lever som oftest i trange flyktningleirer uten ordentlig tak over hodet og med begrenset tilgang til mat.

TANZANIA: Mange burundiere har flyktet til nabolandet Tanzania. Leirene er overfylt, og det er mangel på mat. Foto: Ingrid Prestetun / NRC

I 2015 erklærte Burundis president Pierre Nkurunziza at han vil stille til valg for en tredje periode, noe opposisjonen mente var grunnlovsstridig.

Volden har siden økt i landet. Både den sittende regjeringen og opposisjonen anklages for forbrytelser mot menneskeheten.

Ifølge Flyktninghjelpen har den humanitære krisen i landet blitt verre. Over tre millioner trenger hjelp. Én av fire personer har ikke tilstrekkelig med mat.

3. Den sentralafrikanske republikk

I fjor var dette afrikanske landet på toppen av listen over verdens mest neglisjerte kriser. Situasjonen i landet har ikke blitt bedre, men situasjonen i nabolandene DR Kongo og Sør-Sudan har blitt verre, ifølge Flyktninghjelpen.

I Den sentralafrikanske republikk er nærmere 1,2 millioner mennesker enten internt fordrevet eller på flukt i andre land. Dette skyldes konflikten mellom den kristne anti-balaka-militsen og muslimske Seleka-opprørere.

Én av fire sentralafrikanere er dermed på flukt.

FN: FN følger med på situasjonen i landet. I fjor ble det dokumentert at det foregikk forferdelige krigshandlinger i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Tiril Skarstein / NRC

Landet får, ifølge rapporten fra Flyktninghjelpen, lite medieoppmerksomhet og internasjonal hjelp.

Bare 41 prosent av den økonomiske støtten som trengs for å dekke behovene i landet ble lagt på bordet i 2017. Situasjonen i landet er en av de mest underfinansierte krisene i verden.

FN slo i fjor alarm om at det foregikk forferdelige krigshandlinger i Den sentralafrikanske republikk.

2. Sør-Sudan

Borgerkrigen i et av verdens yngste land går snart inn i sitt femte år. Det har ført til en humanitær krise, som bare blir verre og verre.

– Sør-Sudan er verdens yngste nasjon og et av verdens fattigste land. På toppen av det har den interne borgerkrigen mellom ulike politiske, militære og etniske grupperinger blitt verre, sier Jan Egeland på telefonen fra Sør-Sudan.

SULTEN: En mor til seks renser dagens måltid. Maten hun spiser er en del av nødhjelpen i delstaten Unity i Sør Sudan. Foto: Albert Gonzalez Farran / NRC

Han kan ikke huske at Sør-Sudan har vært så hardt berørt av krig og hungersnød siden det ble selvstendig i 2011.

– Jeg kan ikke huske på noe punkt siden dette landet ble selvstendig i 2011, at det har vært flere på flukt, eller at det har vært flere mennesker som har vært uten mat i så mange deler av landet, sier Egeland.

Halvparten av Sør-Sudans befolkning på rundt 12 millioner er avhengige av nødhjelp. Til tross for at hjelpeorganisasjoner deler ut nødhjelp, har hungersnøden blitt verre.

Sør-Sudan: Fra frihetsrus til hungersnød Ekspandér faktaboks Sør-Sudan ble selvstendig i 2011 og er verdens yngste stat. Landet har tolv millioner innbyggere og tilhørte opprinnelig Sudan, men oppnådde selvstendighet etter en borgerkrig som varte fra 1983 til 2005. Krigen ble utkjempet mellom Sudans regjeringsstyrker og den sørsudanske frigjøringsbevegelsen SPLM (Sudanese People's Liberation Movement). Det ble avholdt en folkeavstemning i Sør-Sudan i februar 2011. Der stemte 99 prosent for løsrivelse. Kort tid etter løsrivelsen oppstod det konflikter innad i den nye staten. Frigjøringsbevegelsen hadde vært i krig i 22 år, med det ikke noe myndighetsapparat som kunne bygge opp og drifte Sør-Sudan. Landets ledere greide heller ikke å enes om hvordan det nye landet skulle styres. I juli 2013 avsatte landets president Salva Kiir sin egen visepresident, Riek Machar. Senere samme år endte en politisk partikonferanse i en skuddveksling og Kiir beskyldte Machar for å planlegge et statskupp. Frigjøringsbevegelsen, som nå i praksis fungerte som Sør-Sudans regjeringsstyrke, delte seg i to. Den ene halvparten støttet Kiir, den andre Machar. 15. desember 2013 brøt det ut borgerkrig i Sør-Sudan. Borgerkrigen skiftet snart karakter. Fra å være en maktpolitisk konflikt mellom to ledere utviklet det seg snart til å bli en etnisk konflikt der dinka-folket og nuer-folket sto mot hverandre. Salva Kiir var dinka og de utgjorde majoriteten blant regjeringsstyrkene. Tidlig gikk de etter nuere, folkegruppen som Riek Machar tilhørte, og utsatte dem for overgrep. Nuere dannet motstandsgrupper og begynte jakten på dinkaer som hevn. Partene gjorde seg skyldige i krigsforbrytelser som drap på sivile, voldtekter og kontrollert hungersnød, det vil si hvor man beleiret områder og forhindret matforsyninger å komme inn. Etter hvert mistet både Salva Kiir og Riek Machar kontrollen. Borgerkrigen fikk eskalere. Samtidig begynte flere naboland å blande seg inn. Sudan og Uganda støttet den sørsudanske regjeringen. I april 2016 ble det forhandlet frem en fredsavtale og Riek Machar ble gjeninnsatt som visepresident. Freden varte i tre måneder. I juli 2016 brøt det igjen ut voldsomme kamper i hovedstaden Juba mellom regjeringshæren og Machars opprørsstyrker. Riek Machar ble på nytt avsatt og oppfordret sine tilhengere til igjen å gå til krig mot president Salva Kiir. I februar 2017 ble det erklært hungersnød i deler av landet. Krigshandlingene gjør det vanskelig å drive jordbruk og annen matproduksjon. Så langt har borgerkrigen i Sør-Sudan kostet 50 000 menneskeliv. Kilde: Store norske leksikon, BBC, The Economist, The Guardian.

En av tre er på flukt fra sine egne hjem, og over 2,4 millioner sørsudanere har flyktet til nabolandene Uganda, Sudan og Etiopia, står det i rapporten.

Rapporten påpeker at den globale medieoppmerksomheten har avtatt på grunn av lover og regler som er innført mot internasjonale journalister.

Både arbeidet som journalist og hjelpearbeider i Sør-Sudan er farlig. Journalister er blitt drept, og i april i år ble ti hjelpearbeidere meldt savnet, ifølge FN.

1. Den demokratiske republikken Kongo

Dette er verdens mest neglisjerte krise, ifølge Flyktninghjelpen.

Ved utgangen av 2017 var over 4,5 millioner internt fordrevne, og rundt 700.000 kongolesere hadde flyktet til naboland. Mangel på mat, rent vann, og politiske og etniske konflikter preger landet.

Krisen går hardt utover barn og kvinner, som blir utsatt for overgrep. 60 prosent av dem som er på flukt, er barn. Mange har mistet tilgang til skolegang, rent drikkevann og 2,2 millioner av barna er underernærte, står det i rapporten. Barn står også i fare for å bli rekruttert som barnesoldater.

BARN: Mange av dem som er internt fordrevne i Kongo er barn. De er underernærte, har ikke tilgang til rent drikkevann og sliter med sykdommen kolera. Foto: Christian Jepsen / NRC

– Befolkningen i Kongo har opplevd konflikter i tiår, men den internasjonale oppmerksomheten er synkende, skriver Norsk Flyktninghjelp i den årlige rapporten.

Mye av grunnen til at denne krisen er glemt er, ifølge forsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt, at de ikke flykter til Europa.

– Mens Syria produserer flyktninger som kommer til Europa, produserer konflikten i DR Kongo intern fordrevne, sa NUPI-forskeren til NRK tidligere i år.