Norsk firma skal hjelpe strømløse amerikanere etter «Irma»

– Vi bistår amerikanske myndigheter med skadekontroll, og med å finne problemene i strømnettet raskest mulig, forteller Knut Johansen, direktør i Halden-selskapet ESmart Systems.

Selskapets folk er nå på plass i Florida for å bistå amerikanske kraftselskaper i opprydningsarbeidet.

Norske droner finner feil

Over seks millioner hjem og firmaer har mistet strømmen etter at orkanen «Irma» herjet i Florida. Lokale strømleverandører sier det vil ta flere uker før nettet er oppe for fullt igjen.

Mye av utfordringen er å finne bruddene i strømnettet, og det er her Halden-firmaet kommer inn.

– Vi har et mobilt operasjonssenter i form av en bil, utstyrt med alt av program- og maskinvare som trengs for å identifisere feil i nettet. Denne kjøres ut i det aktuelle området, og så flyr man droner langs strømlinjene og henter inn og analyserer data fortløpende, slik at man raskt finner feilene, forteller Johansen.

RYDDER OPP: Direktør Knut Johansen og Halden-firmaet ESmart Systems bistår nå amerikanske strømselskaper med å få strømnettet raskere opp igjen etter «Irmas» herjinger. Foto: Esmart Systems

Teknologien leveres av blant andre Kongsberg Gruppen, mens Johansen og kollegene har utviklet programvaren som skal sørge for at strømselskapene finner og retter feilene raskere enn de tidligere har vært i stand til.

Første «skarpe» oppdrag

Dataene som dronene samles inn, analyseres av kunstig intelligens. Såkalt maskinlæring gjør at systemet lærer av dataene som samles inn, og gradvis blir flinkere til å identifisere brudd og skader i strømnettet på egen hånd.

Jobben er det første «skarpe» utenlandsoppdraget for firmaet, som lanserte seg for det amerikanske markedet for bare tre uker siden.

Johansen sier selskapet nå jobber med å videreutvikle teknologien slik at den også kan brukes på gassrørledninger og annen infrastruktur.

Største skadene noensinne

Flere strømselskaper melder om store skader, både i Florida, Georgia, Alabama, og Sør-Carolina. Direktør i selskapet Florida Power and Light, Eric Silagy forteller til AP at «Irma» har forårsaket de mest utbredte skadene i selskapets historie.

De største skadene har trolig skjedd i Naples-området, men myndighetene jobber fremdeles med å skaffe seg full oversikt over skadene. Silagy forteller AP at de har utplassert 19.500 elektrikere i opprydningsarbeidet, og at det vil ta dager, i de verste tilfellene uker, før folk får strømmen tilbake.