Norsk ekspert: – Eg held framleis ope for at også Russland kan stå bak

• Ein tysk domstol har etterlyst ein ukrainsk dykkarinstruktør og to andre ukrainske statsborgarar for sabotasjeaksjonen mot Nord Stream i 2022.

• Ukraina avviser involvering, mens ein rådgivar til president Zelenskyj hevdar at Russland stod bak.

• Ein artikkel i Wall Street Journal hevdar at president Zelenskyj var informert om planane, og at ideen blei unnfanga på ein fest i mai 2022.

• Etterretningsekspert Tom Røseth meiner det framleis er mange uavklarte spørsmål, og at det kan vere vanskeleg å finne ut kven som eigentleg står bak.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste fra OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.