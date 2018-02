Norsk ekspert om Trumps nye atompolitikk: – Kan føre til et opprustningskappløp

Donald Trumps regjering presenterte atomrapporten «Nuclear Posture Review» fredag. Her går det fram at forsvarsdepartementet Pentagon vil utvikle nye, mindre kraftige, taktiske atomvåpen.

Kritikere mener mindre atomvåpen øker faren for at de faktisk kommer til å bli brukt.

NRK ringte PRIO-direktør Henrik Urdal for å berolige lesere som har vært bekymret over den siste tidens oppslag om Trumps nye atompolitikk. Det gikk bare delvis etter planen. Foto: PRIO

– Vi håper USA vil forlate sin kald krig-tankegang og for alvor ta ansvar for sin egen kjernefysiske nedrustning, sier Ren Guoqiang, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet søndag.

Kina følger dermed opp kritiske uttalelser fra Russland, som lørdag omtalte planene som «krigerske og antirussiske».

Regjeringen i Iran går enda lenger.

Landets utenriksminister Javad Zarif skriver på Twitter at atomplanene bringer menneskeheten nærmere utslettelse, og er et utslag av de samme farlige holdningene som tidligere har fått Trump til å kritisere atomavtalen med Iran.

– Enorme konsekvenser

Henrik Urdal er direktør for Insitutt for fredsforskning (PRIO). Han påpeker USA er allerede er i besittelse av en del taktiske atomvåpen, og sier det lenge har vært et ønske fra Trump-administrasjonen å utvikle enda flere.

– Anslagsvis 1000 av de mellom 4000 og 5000 atomstridshodene USA har i dag, er i en størrelsesorden som er regnet som «taktiske våpen». Det vil si at de har en sprengkraft tilsvarende inntil 20 kilotonn.

– Selv om man sier det er «low impact»-våpen, så er de på størrelse med bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Konsekvensene av å bruke dem vil være enorme, påpeker Urdal.

– Ettergivenhet er en invitasjon til aggresjon og provokasjoner, sa Trump om atomtrusselen fra Nord-Korea tidligere denne uken. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Mandel Ngan / AFP

Fakta om taktiske atomvåpen Ekspandér faktaboks Taktiske atomvåpen er utstyrt med stridshoder med mindre sprengkraft enn de langt kraftigere strategiske atomvåpnene.

Slike stridshoder kan plasseres på bomber, ulike typer raketter og missiler, artillerigranater, landminer, synkeminer og torpedoer.

I motsetning til strategiske atomvåpen, som kan legge store områder i ruiner, vil taktiske atomvåpen kunne benyttes mot langt mer begrensede militære mål i umiddelbar nærhet.

Eksperter og kritikere frykter at terskelen for å bruke et taktisk atomvåpen derfor er langt lavere enn terskelen for å bruke et strategisk atomvåpen.

– Problematisk retorikk

I september skapte Urdal overskrifter da han i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris uttalte til Nettavisen at «atomkrig nå var en reell mulighet».

PRiO-sjefen har lest lekkede versjoner av den nye Pentagon-rapporten som ble sluppet fredag.

Det har ikke gjort ham lettere til sinns.

Urdal mener noe av problemet er tonen i rapporten, fordi den ikke vektlegger nedrustning og bruk av diplomatiske virkemidler. Dette står i kontrast til rapporten Obama-administrasjonen la frem i 2010.

– Obama-rapporten ga helt andre signaler. Her ble det klart sagt at det var uaktuelt å bruke atomvåpen mot makter som selv ikke hadde atomvåpen, mens i den nåværende rapporten snakker man om å kunne bruke atomvåpen som respons på cyberangrep.

– Selv om det vel ikke er så trolig at det skal skje den type respons, så er det noe med retorikken i det hele som er veldig problematisk.

Trump-administrasjonen kom fredag med sin vurdering av hvem som utgjør de største truslene mot USA. Foto: Bwag / WIKI COMMONS

– Helt annet nivå på truslene

Urdal forklarer at mye av hans bekymring skyldes at USA under Trump ikke lenger er opptatt av nedrustning, noe som var en viktig del av Obamas politikk.

– Den store forskjellen er at Trump-administrasjonen har vært veldig klare på at de truer med å faktisk bruke kjernefysiske våpen. Særlig i forhold til Nord-Korea, så er det et helt annet nivå på truslene fra amerikansk side.

Urdal sa i september at flere av de sentrale aktørene som jobber for å begrense spredningen av atomvåpen gjennom Iran-avtalen var gode kandidater til fredsprisen. I stedet gikk den til Den internasjonale kampanjen mot forbud mot atomvåpen (ICAN).

– Selve kampanjen for forbudet mot atomvåpen er en reaksjon på at den forpliktelsen som ligger i ikkespredningsavtalen ikke har blitt fulgt opp de siste årene. Det vi ser amerikansk side er en utvikling som kan bidra til et ytterligere opprustningskappløp.

– Øker spenningen ytterligere

I oktober i fjor bestemte USA seg likevel for å ikke trekke seg ut av Iran-avtalen, samtidig som det ble innført nye, tøffere sanksjoner mot Iran. Urdal påpeker at det tross alt er sterke krefter i Trump-administrasjonen som ønsker at landet skal stå ved avtalen.

– I tillegg er det slik at de andre partene har sagt veldig klart at de ønsker å stå ved avtalen, selv om USA skulle trekke seg ut.

Prio-sjefen mener det er viktig at USA nå viser Nord-Korea og Iran at man står ved de avtaler som inngås.

– I tillegg er det selvfølgelig slik at Nord-Korea og Iran har et betydelig ansvar for at man har kommet i denne situasjonen, med en økt spenning. Men det er klart at den politikken som Trump-administrasjonen står for bidrar til å øke den spenningen ytterligere.

USA planlegger å lage en ny versjon av et atomvåpen beregnet for ubåter. Foto: US NAVY / Reuters

Bekymrede lesere

I det nye Pentagon-dokumentet begrunnes utviklingen av nye atomvåpen blant annet med endringer i Russlands atompolitikk. Russlands regjering mener det amerikanske dokumentet er fullt av ubegrunnede beskyldninger og anti-russisk retorikk.

I Pentagon-dokumentet nevnes også Kina nevnes som en mulig motstander.

Ren, talsmannen i det kinesiske utenriksdepartementet, mener amerikanerne overdriver trusselen fra Kina og gjør grunnløse antakelser om landets intensjoner. Kina kommer aldri under noen omstendighet til å bli den første som bruker atomvåpen i en konflikt, forsikrer talsmannen.

NRK har de siste dagene blitt kontaktet av lesere som er bekymret for verdensfreden i lys av de kraftige reaksjonene fra Russland og Kina på USAs nye atomavtale.

Urdal vil ikke være for negativ, og sier det er mye i verdensutviklingen som går i riktig retning.

– Men når det gjelder atomvåpensituasjonen og potensialet for opprustning og spredning, så mener jeg den er helt reell. Det er derfor jeg mener de signalene som har kommet fra amerikansk hold om en mulig uttrekning fra Iran-avtalen, er veldig, veldig problematiske.