Norsk eks-etterretningssjef: Tror ikke Russland sto bak nervegiftangrep

– Jeg tror at drapet på Litvinenko ble så belastende for dem, både forholdet til Storbritannia og andre vestlige land, at det er usannsynlig for meg at de skulle ta den belastningen en gang til, sier Ola Kaldager til NRK.

Alexander Litvinenko døde i 2006 etter å ha drukket radioaktiv te. Foto: Scanpix

Kaldager ledet Seksjon for spesiell innhenting, også kalt E 14, fra opprettelsen i 1995 fram til den ble lagt ned i 2006.

I 2006 ble Aleksandr Litvinenko, som i likhet med Sergej Skripal var tidligere spion, forgiftet etter å ha drukket radioaktiv te i London.

Funnet på en benk

Søndag ble den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia funnet bevisstløse på en benk i en park i den engelske byen Salisbury.

Parken der den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal (66) og datteren hans Julia (33) falt om søndag blir undersøkt av politiet. Foto: Steve Parsons / AP

Britisk politi mener de to ble forsøkt drept med en nervegift, opplyste antiterrorenheten på en pressekonferanse onsdag, skriver BBC.

Giften er identifisert, men politiet ønsket ikke å gå ut med ytterligere informasjon om hva slags stoff det skal dreie seg om.

Skripal og datteren behandles på sykehus og tilstanden betegnes torsdag som «svært alvorlig» av innenriksminister Amber Rudd, ifølge Sky News.

En politibetjent som forsøkte å hjelpe, er også innlagt.

Flere teorier

Politiet har ikke spekulert offentlig på hvem som kan stå bak angrepet. Kilder i den britiske sikkerhetstjenesten MI5 har sagt til avisa The Times at det jobbes ut fra tre teorier:

Den første er at det kan dreie seg om et drapsforsøk der Russland står bak.

Ifølge kilder går en annen teori ut på at noen ønsker å undergrave russiske interesser ved å ramme en gammel russisk spion.

Etterforskningen utelukker heller ikke at det kan dreie seg om en personlig konflikt, ifølge kildene.

Tidligere E 14-leder Ola Kaldager tror ikke Russland sto bak drapsforsøket på Sergej Skripal. Foto: Ola Flyum / NRK

Som dobbeltagent hadde Skripal angitt flere av sine russiske spionkolleger til Storbritannia. For dette ble han dømt for landsforræderi i Russland.

Ola Kaldager tror hevn fra noen Skripal angav kan ha vært en drivkraft bak drapsforsøket.

– Enten at det er flere sammen som har funnet ut at de skal gi ham en leksjon, eller at det er en enkeltperson, sier Kaldager.

Sykehuset i Salisbury der Sergej Skripal (66) og datteren Julia (33) ligger kritisk skadet. Foto: Toby Melville / Reuters

Avviser innblanding

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson pekte ikke på Russland da han omtalte saken tirsdag, men sa at de vil slå kraftfullt tilbake dersom det skulle vise seg at de to er blitt forgiftet og at en utenlandsk statsmakt står bak.

Utenriksminister Boris Johnson kommenterer forgiftningssaken. Du trenger javascript for å se video. Utenriksminister Boris Johnson kommenterer forgiftningssaken.

Russland avviser at de har hatt noe med saken å gjøre.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI har Russland som et av sine ekspertområder. Hun vil ikke trekke slutninger om Russland er innblandet i saken ut fra informasjonen så langt.

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen vil vite hva bevisene sier før hun konkluderer i saken om Skripal. Foto: Christopher Olssøn / Nupi

– Jeg synes det er skremmende at britiske politikere bruker en tøff retorikk og signaliserer at det får konsekvenser før man har sett beviset, sier hun.

– Flere faktorer

Det er imidlertid flere faktorer, i tillegg til Litvinenko-drapet, som gjør at hun skjønner hvorfor det pekes på Russland.

– Sikkerhetspolitiet har fått mye makt under Putin, og de operer til og med på egen hånd noen ganger. De har også et verdensbilde innstilt på å bekjempe statens fiender, og de tar av og til i bruk midler som er mildt sagt uortodokse, sier Wilhelmsen.

– Men jeg mener dette er tidspunktet å vente til vi har sett beviset, fortsetter hun.