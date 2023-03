Norsk-brasiliansk vennskapsmøte: – Det har vært fire svært vanskelige år

De har kjent hverandre lenge, og det ble et hjertelig gjensyn her i Brasília.

Espen Barth Eide og Marina Silva har en felles hjertesak: Å beskytte Amazonas – verdens største regnskog.

Den norske klima- og miljøministeren understreker hva dette handler om:

– Jeg vil si det så sterkt at hvis vi ikke beskytter Amazonas er nesten all annen klimapolitikk bortkastet.

Espen Barth Eide er den første norske ministeren som besøker Brasil etter at Lula-regjeringen kom til makten ved årsskiftet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Og Norges største internasjonale klimatiltak handler nettopp om dette:

Med et bidrag på flere milliarder kroner står Norge for drøyt 90 prosent av innskuddet i Amazonas-fondet.

Miljøminister Marina Silva er svært fornøyd etter møtet med sin norske kollega:

– Den viktigste konklusjonen er at vi skal fortsette å bygge ut dette samarbeidet. Og vi nå ser på nye muligheter for norsk støtte, sier hun til NRK.

– 100 år med utslipp

De norske regnskogspengene skal blant annet brukes til å styrke det brasilianske miljøpolitiet, IBAMA.

Espen Barth Eide besøkte onsdag IBAMAs hovedkvarter i Brasília, og fikk høre at utfordringene nå er store. Etter fire år med regjeringen til Jair Bolsonaro er det stor mangel på utstyr og kvalifiserte folk:

– Samarbeidet med Norge gjennom Amazonas-fondet er avgjørende for at vi kan løse våre oppgaver, sier IBAMAs president, Rodrigo Augustino: til NRK.

Den norske delegasjonen besøker hovedkvarteret til miljøpolitiet IBAMA. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Regjeringsskiftet ved årsskiftet er utgangspunktet for Barth Eides besøk og for den nye satsingen på Brasil. Han minner om hva en miljøvennlig regjering kan utrette:

– I den forrige perioden til Lula da Silva så ble avskogingen redusert så mye at det tilsvarer nesten 100 år med samlede norske utslipp.

– Det er ikke slik at Norge betalte for alt dette, for Brasil tok en god del av ansvaret selv. Men vi var den første- og er fortsatt den største bidragsyteren til Amazonas-fondet, sier klima- og miljøministeren.

40 år for urfolket

Brasils urfolk har en sentral rolle i kampen for å beskytte regnskogen. I urfolksreservatene er skogen bedre tatt vare på enn i andre deler av Amazonas.

Brasil urfolksminister Sonia Guajajara på Norges ambassade i Brasilia i går kveld. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Og flere steder har urfolket opprettet grupper av skogvoktere. De kjemper mot ulovlig hogst med livet som innsats.

I går kveld markerte den norske ambassaden i Brasília at det er 40 år siden Norge startet programmer for å støtte urfolkets rettigheter i Brasil.

Æresgjest var Sonia Guajajara, som er landets første urfolksminister:

– Norge har støttet vår kamp i alle disse årene, og har vært med å betale en rekke prosjekter som har bedret livet for våre folk. Støtten til vår kamp for retten til jord har vært svært viktig, sier hun.

Og hun beskriver situasjonen for urfolk som kritisk etter årene med Bolsonaro-regjeringen:

– Det har vært fire svært vanskelige år. Vi har opplevd mye vold og mange invasjoner og angrep i våre reservater, sier urfolksminister Sonia Guajajara til NRK.