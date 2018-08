Norsk aktivist på Vestbredden skutt to ganger på én uke

Kristin Foss ble for en uke siden lettere skadet da hun ble truffet av en gummibelagt stålkule i magen. Hendelsen fant sted i landsbyen Kafr Qaddoum utenfor Nablus lørdag, under en ukentlig demonstrasjon mot at hovedveien er stengt for palestinerne i området.

Fredag ble hun igjen skutt av israelske soldater, denne gang i foten, da hun demonstrerte på samme sted.

– Jeg var skremt fra forrige helg, men samtidig ville jeg vise at solidariteten er sterkere enn frykten. Jeg holdt meg i bakgrunnen, og hadde ikke regnet med å bli skutt igjen, sier hun til NRK.

Dette er andre gang på en uke at Foss har blitt truffet av gummibelagte stålkuler.

– Jeg begynner å lure på om de er etter meg. Det kom helt ut av det blå, sier hun.

Foss mener at soldatene begynte å skyte før demonstrasjonen hadde startet.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa skal ni personer ha blitt skadet i fredagens demonstrasjon.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med det israelske forsvaret, IDF, uten hell.

– Skyter ikke uten grunn

Dan Poraz er ambassaderåd ved den israelske ambassaden i Norge. Han sier at soldatene ikke skyter uten grunn.

IKKE UTEN GRUNN: Ambassaderåd ved den israelske ambassaden i Oslo, Dan Poraz, sier at soldatene ikke skyter uten grunn. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Jeg kjenner ikke til detaljene i denne saken. Jeg må si at det er imponerende å bli skutt for andre gang på få dager. Det vi vet er at da hun ble skutt første gang, var hun del av en voldelig demonstrasjon, sier Poraz til NRK.

Poraz sier at ambassaden jobber med å få detaljene rundt hendelsen, men mener at Foss må ha provosert.

– Hun har uten tvil provosert. Soldatene skyter ikke uten grunn, selv om det er det Kristin Foss forsøker å si, sier han.

Ukentlige demonstrasjoner

Demonstrasjoner i den palestinske landsbyen på Vestbredden er ikke et uvanlig fenomen. Siden 2003 har veien mellom Kafr Qaddum og byen Nablus vært blokkert, og reisen har blitt 14 kilometer lenger.

Siden juli 2011 har det bli avholdt demonstrasjoner en gang i uken for å åpne veien igjen.

Matan Cohen er en israelsk aktivist og venn av Kristin Foss. Han deltok også i fredagens demonstrasjon.

– Verken Kristin, jeg eller noen andre utgjorde en trussel. Vi kastet ikke stein eller noe som helst, sier han til NRK.

FLERE SKUTT: Ifølge Foss og Cohen skal denne åtte år gamle gutten ha blitt skutt av israelske soldater med gummibelagte stålkuler. Foto: Matan Cohen

Cohen sier at flere personer ble skutt under fredagens demonstrasjon.

– De skjøt mange i dag. Blant annet skjøt de en palestiner flere ganger, i tillegg til et barn på åtte år, sier han.