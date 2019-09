Fredag forrige uke arresterte politiet i Peru en 67 år gammel norsk mann. Han er siktet for å ha forsøkt å smugle over 4,3 kilo kokain om bord på et fly som skulle dra fra flyplassen i byen Cusco.

Politiet opplyser at mannen ble stoppet på flyplassen fordi han oppførte seg mistenkelig.

Ifølge politiet skal mannen ha gjemt kokainet ved å sy det inn i foret på kofferten sin.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Peru. Ansvarlig ambassade tilbyr konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson Per Wiggen i Utenriksdepartementet til NRK.

Det var VG som først omtalte saken i Norge.