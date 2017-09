Norges nye biskop: – Det kan skje at jeg deltar i sivil ulydighetsaksjon

Tidligere denne måneden ble det kjent at 56 år gamle Kari Veiteberg skal erstatte Ole Christian Kvarme som ny Oslo-biskop.

Da Oslos bystyre for noen år tilbake vedtok at det skulle bli forbudt å sove ute, deltok Veiteberg i en sivil ulydighetsaksjon på vegne av romfolk.

Hun forteller at det var midt i pinsetiden, og at pinsen handler om mangfold. Hun sier at hun forstod at vedtaket først og fremst ville ramme de som kommer til landet og har lite penger.

– Så da tok vi på oss prestekjolen, la oss i Sofienbergparken og feiret pinsegudstjeneste.

Veiteberg sier at hun fikk positive tilbakemeldinger av kollegaene sine fordi at prester ofte preiker, men at det er viktig å gjøre ting.

– Jeg vil fortsette både å dekke bord ute, og møte folk ansikt til ansikt ute.

– Vil du gå inn i sivil ulydighetsaksjon som biskop?

– Det kan skje, sier hun.

– Kirka skal være lys og salt

– Jeg vil si her er jeg. Jeg vil være hyrden deres, jeg vil kjempe for at kirka skal være lys og salt i Oslo og i verden, sier Veiteberg til Ole Torp, i programmet Torp på NRK.

– Du etterfølger tre sterke menn, hvordan vil du være annerledes?

– Jeg har min utdanning fra teologisk fakultet og jeg bringer inn en glede ved å ha studert der. Hele den teologiske tradisjonen som jeg lærte som student som jeg har lyst til å videreføre, sier hun.

Hun sier at det for henne er viktig å snakke om gud og menneskelivet på en forståelig måte.

– Kirken kommer til å gå som den alltid har, for det er veldig mange flotte folk som har jobbet i kirken, men jeg håper jeg kan sette mot og inspirere. Jeg har blitt 56 år og håper jeg kan ta med en del erfaring.

Kari Veiteberg er gift med teolog og forfatter Rolv Nøtvik Jakobsen. Sammen har de en datter og en sønn. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Kari Veiteberg vokste opp på øya Stord i en lærerfamilie. Til NRK sier hun at hun har fått nysgjerrigheten og kunnskapslysten fra foreldrene sine.

– Kirken hever seg over politikk

Veiteberg har tidligere blitt kalt for både direkte og radikal. Selv sier hun at hun ikke kaller seg selv radikal men at hun har med seg et maktperspektiv.

– Skal kirken være politisk?

Politikk handler om hvordan man skal dele godene seg imellom, og hvis du sier at kirken ikke er politisk så er det også politisk.

– Hva skal vi med en politisk kirke når vi har politiske partier?

– Kirken hever seg over politikk og her er det viktig å gå sammen med alle mennesker av god vilje, og tenke hvilken verden er det vi ønsker at barna våres skal vokse opp i, sier hun.

– Kirken skal bry seg når noen blir tråkket på, når menneskeverdet blir truet, sier Veiteberg, som er kjent for å bry seg om de svake i samfunnet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix