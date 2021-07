Norge trekker tilbake 2,3 milliarder kroner i støtte til Ungarn

Av de 2,3 milliarder kronene Ungarn skulle ha fått gjennom EØS-midlene, skulle 100 millioner kroner ha gått til det sivile samfunnet, blant annet til å styrke menneskerettighetene i landet.

Den ungarske regjeringen med Viktor Orbán i spissen har i flere år blitt beskyldt for å hindre sivilsamfunnets arbeid, begrense ytringsfriheten og for å systematisk bygge ned landets demokratiske institusjoner.

Senest i sommer har landet fått sterk internasjonal kritikk for å ha vedtatt en lov som forbyr all undervisning og offentlig publisitet om seksuelle minoriteter, eller LGBT.

Nå trekkes hele EØS-støtten tilbake, fordi man ikke har klart å bli enige om hvordan støtten til sivilsamfunnet skal forvaltes.

Uenighet om kontroll

Norges krav er at kontrollen over pengene skal gå til en operatør som er uavhengig av myndighetene, og som skal plukkes ut gjennom en åpen anbudsrunde.

– Dette har Ungarn akseptert, men de har ikke kunnet godta at den best kvalifiserte fondsoperatøren skal få oppdraget. Vi er derfor ikke blitt enige, og da følger det av avtalen vi inngikk med Ungarn i desember 2020 at det ikke blir noen EØS-programmer i Ungarn i denne finansieringsperioden, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Etter det NRK erfarer, ønsker giverlandene å gi oppdraget til en fondsoperatør som er kritisk til den sittende ungarske regjeringen. Dette godtar ikke ungarske myndigheter.

– Fondsoperatøren skal forvalte mer enn 100 millioner kroner til sivilt samfunn, og skal sørge for at fondet oppnår målsettingene om styrket sivilsamfunn, aktivt medborgerskap og støtte til sårbare grupper. Giverne må velge den operatøren som best kan oppnå disse målene. Der har vi ikke blitt enige med Ungarn, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Fakta om EØS-midlene Ekspandér faktaboks Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.

EØS -midlene er penger fra EØS -landene Norge, Island og Liechtenstein som skal gå til sosial og økonomisk utjevning i EU og EØS.

I alt 2,8 milliarder euro i EØS -midler skal fordeles mellom 15 mottakerland for perioden 2014–2021.

Norge finansierer over 95 prosent av midlene, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Ungarn er det tredje største mottakerlandet av EØS-midler, og det var satt av en pott på om lag 2,3 millarder kroner til Ungarn for denne perioden.

Alle EØS-midlene til Ungarn er nå stanset på grunn av uenighet om hvem som skal forvalte fondet for sivilt samfunn.

Lange og vanskelige forhandlinger

Sammen med de andre EØS-landene Island og Liechtenstein, gir Norge pengestøtte til 15 EU-land. Pengene skal gå til sosial og økonomisk utjevning i EU og EØS.

Helt siden 2016 har det pågått forhandlinger om hvordan de rundt 2,3 milliardene kronene som var satt av til Ungarn, skulle brukes.

I rammeavtalene som ble signert 21. desember 2020, var det en klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før det var oppnevnt en uavhengig operatør for fondet for sivilt samfunn.

Fristen for å få på plass dette, var 21. juli 2021.

MISTER PENGESTØTTE: Ungarns statsminister Viktor Orbán. Foto: Darko Vojinovic / AP

Ikke første gang

Også i 2014 bestemte Norge seg for å fryse all støtte til Ungarn. Det skjedde fordi den ungarske regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs, en av organisasjonene som da forvaltet støtten til sivilsamfunnet i Ungarn, og ta kontrollen selv.

Det vakte også sterke reaksjoner da Ungarn i 2017 vedtok en lov om at organisasjoner som mottok mer enn 24 000 euro i året i støtte fra utlandet, måtte registrere seg som «utenlandsstøttet».

– Slik vi ser det, innebærer loven at organisasjoner som mottar utenlandsk støtte på helt legitimt vis, risikerer å bli stigmatisert og forhindret fra å kunne utføre sin viktige rolle i det ungarske samfunn, sa statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Utenriksdepartementet den gang.