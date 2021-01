– Norge tar på seg et veldig stort ansvar for arbeidskrevende og komplekse komiteer. Det er viktig at små land som Norge gjør det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Foto: Anders Tvegård / NRK

Sanksjonskomiteene skal sørge for at de straffetiltakene FN har blitt enige om, gjennomføres. Tiltak kan være rettet mot enkeltpersoner, pengeoverføringer eller handel.

Norge skal styre to av sanksjonskomiteer i FNs mektigste organ de neste to åra: FNs arbeid med å straffe Nord-Korea og terroristene i IS/Al-Qaida.

Fakta om FNs sikkerhetsråd Ekspandér faktaboks FNs sikkerhetsråd har ansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet.

Sikkerhetsrådet kan kalle inn til forhandlinger, utnevne spesialutsendinger, utplassere FN-styrker og iverksette straffetiltak.

Medlemslandene har plikt til å følge Sikkerhetsrådets vedtak.

Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer. Fem av dem har vetomakt og er aldri på valg: USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. De ti andre plassene velges for to år av gangen av FNs generalforsamling.

Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut.

Ikke-faste medlemmer tilhører en av de regionale blokkene: Asia og Stillehavet, Afrika, Latin-Amerika og Karibia, Vest-Europa og andre (Australia, Canada og New Zealand), og Øst-Europa. (Kilde: NRK)

– Vi har prioritert kampen mot IS og Al-Qaida høyt, både militært, humanitært og ved å fryse økonomiske tilganger. Behovet for å opprettholde sanksjonene er veldig sterkt, sier Eriksen Søreide.

Hun sier også at det er viktig for et norsk lederskap at enkeltpersoner fortsatt har en rettsikkerhet, og ikke føres opp på sanksjonslister uten grunn.

FN har pålagt Nord-Korea å kvitte seg med masseødeleggelsesvåpen og atomprogrammet. Straffetiltak skal bidra til internasjonal fred og sikkerhet.

Utenriksminister Eriksen Søreide varsler at Norge vil se om det er mulig å gjøre hverdagen til nordkoreanere bedre.

– Situasjonen har lenge vært veldig dramatisk på grunn av Nord-Koreas egne, politiske valg, men det er viktig at sanksjonskomiteen ser om det er ting som kan gjøres, for eksempel økt humanitær tilgang, sier Eriksen Søreide til NRK.

– Har Norge den kunnskapen som trengs for å lede disse sanksjonskomiteene?

– Vi har både ekspertise og god erfaring med å håndtere sanksjoner som FN innfører. Vi må samtidig ha en realistisk tilnærming fordi det er en polarisert internasjonal diskusjon og i mange spørsmål er Sikkerhetsrådet fastlåst, sier hun.

Den norske FN-delegasjonen i New York er forsterket med ni personer.

Norges FN-ambassadør Mona Juul skal representere Norge i Sikkerhetsrådet. Her deltok hun på en flaggheising for å markere at Norge tok plass i FNs sikkerhetsråd. Foto: Eskinder Debebe / United Nations Photo

Dette er første arbeidsuke i FNs sikkerhetsråd for de norske diplomatene. Etter planen skulle det vært klart i oktober i fjor hvilke oppgaver Norge får. Først nå har alle brikkene falt på plass.

– Sanksjonskomiteene og sanksjonsregimene er ett av de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot terror. For oss passer dette godt inn i prioriteringene vi gjør i Sikkerhetsrådet, mener utenriksministeren.

NRK kunne rett før jul fortelle at en av verdens dødeligste konflikter, Afghanistan, havner på Norges bord.

Også spørsmål om humanitær tilgang i Syria og Sikkerhetsrådets arbeidsgruppe om barn i væpnet konflikt, blir hovedoppgaver for Norge.

Se her hvordan Norge forberedte seg til FNs sikkerhetsråd:

Den norske FN-delegasjonen i New York gikk inn som observatører i Sikkerhetsrådet 1. oktober 2020. Du trenger javascript for å se video. Den norske FN-delegasjonen i New York gikk inn som observatører i Sikkerhetsrådet 1. oktober 2020.

