Norge signerte klimaavtale med California

Californias miljøsjef Matt Rodriguez og klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte i dag en miljøavtale i delstatens hovedstad Sacramento.

– Vi trenger partnere for å begrense klimagassutslippene, og Norge er en svært god partner som vi gjerne vil ha et formelt samarbeid med, sier Californias miljøminister Matt Rodriguez til NRK.

På kontoret sitt i delstatshovedstaden Sacramento signerte han en samarbeidsavtale med Norge. California har allerede lignende avtaler med andre land.

– Ignorerer dere Trump-administrasjonen når det gjelder klimapolitikk?

– Vi kan ikke fullstendig ignorere det som skjer i Washington, men vi har våre egne programmer som vi fortsetter å implementere. Og da jobber vi med andre land og det private næringslivet, sier Rodriguez.

– Det er spesielt viktig for oss å styrke programmene for elektriske biler, og der har Norge kommet langt, sier Californias miljøminister.

Han mener bilindustrien i USA ikke nødvendigvis legger så stor vekt på Trump-administrasjonens klimapolitikk.

Les også: Trump trakk USA ut av Parisavtalen

– Imponert

Helgesen har vært på besøk i California og sier han er imponert over det han har sett og opplevd på miljøfronten.

– Under mitt besøk her i California denne uken opplever jeg hvor hardt næringslivet og myndighetene her arbeider for å få ned utslippene av klimagasser, sier han.

Han sier at dette ikke bare gjøres for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi. Som verdens sjette største økonomi og den mest folkerike delstaten i USA, mener Helgesen at Californias betydning for klimapolitikken knapt kan overvurderes.

– Jeg ser store muligheter for norske myndigheter og bedrifter med denne avtalen, sier klima- og miljøministeren.

UNDERTEGNER AVTALE: Her signerer Vidar Helgesen avtalen med delstaten California, sammen med miljøminister Matt Rodriguez. Foto: Tove Bjørgaas, NRK

Miljøvennlig teknologi

Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken. De to landene skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport.

Norge og California skal også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslippene fra tropisk skog, og det blir samarbeid om forskning på overgangen til en grønn økonomi.

– Dagens avtale med California er viktig. Norges mål om grønn konkurransekraft og utvikling av ny, miljøvennlig teknologi krever betydelig internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke alene finne alle løsningene. Vi har ambisiøse klimamål for 2030 og 2050, inkludert nullutslipp i transportsektoren, og som en ambisiøs internasjonal aktør er et tettere samarbeid med California på klima nødvendig, sier Helgesen.

Les også: I dag er jordas ressurser «brukt opp» for i år