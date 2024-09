Tirsdag morgen norsk tid undertegnet statsminister Jonas Gahr Støre og Kinas statsminister Li Qiang en erklæring om tettere samarbeid om det grønne skiftet.

– Kina er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Norge har samarbeidet med Kina om klima og miljø i rundt 30 år, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en overordnet ramme som kan legge bedre til rette for godt samarbeid på dette området, sier han.

Støre deltok på en offisiell mottagelse i Folkets store hall i Beijing sammen med Qiang. Under seremonien spilte et kinesisk militærkorps den norske nasjonalsangen.

Tirsdag er dag to i Støres Kina-besøk. Besøket varer til og med onsdag.

Håper å åpne dører i Kina

Avtalen innebærer at landene skal ha tettere dialog og samarbeid for å redusere klimagasser, bevare og gjenopprette artsmangfold, samt skape nye grønne industrier og jobber, heter det i en felles uttalelse fra Støre og Qiang.

– Målet er at norsk og kinesisk næringsliv kan jobbe tettere sammen for å lykkes med det grønne skiftet. Vi håper det kan åpne dører for norsk næringsliv i Kina, sier Støre.

Det skal legges opp til at relevante myndigheter, bedrifter og organisasjoner skal delta i samarbeidet.

Annethvert år skal det holdes et utenriksministermøte som skal «oppsummere fremgangen og sette nye mål for samarbeidet».

Tok med seg norsk næringsliv

Norge og Kina har også inngått en intensjonsavtale som skal gjøre det enklere for Klima- og miljødepartementet å samarbeide med kinesiske myndigheter om klimautfordringene. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Med seg på besøket har han også representanter fra norsk næringsliv. Blant annet fra Equinor, Kongsberg Maritime, Orkla, LO og NHO.

– Flere av de norske bedriftene som er til stede i Kina jobber med grønn teknologi og grønn skipsfart, sier Støre.

– Samtalene her nede kan bli viktige for arbeidsplasser og arbeidstakere hjemme i Norge, og kan skape nye og grønne arbeidsplasser. Det er også avgjørende for å nå klimamålene, sier han.

Handel, internasjonalt samarbeid, Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina og situasjonen i Midtøsten var også temaer da Støre og Qiang møttes.

– Vi hadde åpne og gode samtaler også på områder der vi er uenige. Fra norsk side er dialogen basert på våre interesser og verdier. Vi står opp for våre samfunnsverdier og de internasjonale menneskerettighetene, sier Støre.

