Norge henter hjem barn av IS-medlem: - Vi skal ta godt vare på barnet

– Jeg ber av hensyn til dette barnet som at er under skolealder, om at dere ikke møter barnet på flyplassen, at folk i et nabolag som kanskje får et lite barn gir det ro til å leve et normalt liv, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK og oppmøtt presse.

Tidligere på mandag ble det kjent at et foreldreløst barn under skolealder blir hentet til Norge fra Irak.

Hjemhentingen ble gjennomført mandag 14.30 norsk tid i byen Qamishli, nord i Syria, ifølge VG, som omtalte barnets hjemkomst først.

Arbeidet har foregått med hjelp fra forsvaret og norsk etteretning, sier Huitfeldt. Hun takker selvstyremyndighetene for godt samarbeid i å få barnet hjem til Norge.

– Vi skal ta godt vare på dette barnet som er foreldreløs når det kommer til Norge, sier Huitfeldt.

Hun beskriver arbeidet med å bekrefte at barnet er fra Norge som en lang prosess. Men at barnet ble hentet så snart det ble identifisert.

Vil bli fulgt opp av barnevernet

Huitfeldt kan ikke si noe om statsborgerskapet til barnets mor, eller hva slags familie barnet har i Norge, av personvernhensyn, sier hun.

Barnet vil bli fulgt opp av barnevernstjenester i Norge.

I intervju med VG tidligere på mandag sa hun at hun var glad for å kunne bekrefte at barnet hentes hjem til Norge.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger. Barnet er under skolealder og skal til Norge. Barnet er foreldreløst og har oppholdt seg i en leir i Syria, sa Huitfeldt.

Fordi barnets far var norsk, er dette en annen type sak for UD enn sakene til de fire norske IS-kvinnene som norske myndigheter er kjent med, som har til sammen fire barn.

Norske myndigheter skal ha blitt kjent med saken i løpet av våren.

– Arbeidet med denne saken har vært høyt prioritert siden da, skriver Huitfeldt til avisen.

– Utover dette kommer vi ikke til å gi ytterligere informasjon om barnet eller om reisen til Norge. Årsaken til det er at vi ikke ønsker å bidra til identifisering av barnet, legger hun til.

NRK har vært i kontakt med Forsvaret, som henviser til Utenriksdepartementet.