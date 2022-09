Norge har satt i verk «en rekke tiltak»

I denne saken kan du lese om flere forhold rundt eksplosjonene på gassrørledningene i Østersjøen.

Har satt i verk «en rekke tiltak»

Regjeringen informerte onsdag ettermiddag Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i et hemmelig hastemøte.

– Bakteppet er svært alvorlig med det som har skjedd i Østersjøen. Vi har ment det var riktig og viktig å orientere Stortinget, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) etter møtet.

Også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var til stede på møtet.

– Vi befinner oss i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon og vi må være forberedt på at mange ulike scenario kan skje. Hendelsen i Østersjøen har understreket viktigheten av beredskap og nasjonal sikkerhet i den situasjonen, sier Mehl.

Justisministeren legger til at det er viktig å understreke at selv om dette er en hendelse som preger Europa, og som skaper mange følelser og sånn sett skaper mye debatt, så er arbeidet med sikkerhet og beredskap noe som har pågått over lang tid.

– Noe av hensikten med denne typen handlinger fra en fremmed stat er å skape usikkerhet i samfunnet vårt, sier Mehl.

– Viktig med møte

Venstre-leder Guri Melby sier at det var viktig med et møte mellom regjeringen og den utvida utenrikskomiteen.

Både hun og Frp-leder Sylvi Listhaug mener at olje- og energiminister Terje Aasland uttalte seg uheldig på tirsdag.

– Jeg må fortsatt si at jeg synes olje- og energiministeren uttalelser i går ikke helt stemte overens med det alvoret vi oppfattet i situasjonen, men jeg opplever nå at han er veldig tydelig på hva som er situasjonen, og ikke minst at det er viktig at vi setter inn ytterligere tiltak for å øke sikkerheten, sier Melby.

– Jeg reagerte kraftig på olje- og energiministerens uttalelser tidligere i dag. Det er bra at Aasland få timer etter den uttalelsen har innsett det er noe norske myndigheter selvsagt må ta ansvaret for i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier Listhaug.

Les også: Reagerer på sein skjerping etter gasslekkasjen

Sverige har fått invitasjon til et Nato-møte i Natos Nordatslantiske råd onsdag kveld om situasjonen knyttet til Østersjøen.

Det sa Sveriges statsminister Magadalena Andersson på en pressekonferanse onsdag.

Sverige har fått sikkerhetsgarantier fra andre Nato-land, opplyser utenriksminister Ann Linde.

Vil ha møte i Sikkerhetsrådet

Russiske myndigheter sier de vil be om et møte i Sikkerhetsrådet om lekkasjene i Nord Stream- rørledningene.

Det melder talskvinne for utenriksministeriet Maria Zakharova på Telegram.

Ifølge Sveriges utenriksminister Ann Linde skal møtet i Sikkerhetsrådet være på fredag.

Gassprisene kraftig opp

Etter eksplosjonene på rørledningene har prisene på gass gjort et kraftig hopp.

Fra tirsdag til onsdag gikk prisen opp med over 13 prosent, viser tall fra EEX.

Det skjer til tross for at ingen av rørledningene fraktet gass da eksplosjonen skjedde.

Danmark: Halvparten av gassen har lekket ut

Over halvparten av gassen som var i de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen, har nå lekket ut, ifølge Energistyrelsen i Danmark.

– Status er at langt over halvparten av gassen har lekket ut av rørledningene, fordi trykket var størst i begynnelsen, opplyste Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw på en pressekonferanse i København onsdag ettermiddag.

– Vi forventer at resten av gassen vil lekke ut søndag, la han til.

Gassutslippet tilsvarer en tredjedel av Danmarks samlede klimabelastning for ett år, ifølge Energistyrelsen.

Støre: – Ingen konkret trussel

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det ikke er noen konkrete indikasjoner på at det er direkte trusler mot norske oljeinstallasjoner.

Han sier likevel at Forsvaret være mer til stede og synlige i områdene rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

– Hendelsene i Østersjøen gjorde at regjeringen i går besluttet å skjerpe beredskapen ytterligere knyttet til landanlegg, infrastruktur og installasjoner på norsk sokkel, sier Støre.

Etterforsker droner

Støre sier at noe av bakgrunnen for den økte beredskapen er rapporter om økt droneaktivitet på norsk sokkel de siste ukene.

– Det dreier seg om droner av ulik størrelse og vi har sett unormal høy aktivitet av droner på norsk sokkel i det siste. Aktiviteten har særlig vært økende i september, sier Støre.

– Saken er under etterforskning av politiet i samarbeid med flere andre aktører, fortsetter Støre.

Justisminister Mehl sier at I februar etablerte regjeringen et senter for sammensatte trusler hvor PST og politiet samarbeider om å følge ekstra nøye med på dette.

– Blant annet gjennom det senteret har vi fått rapporter den siste tiden om økt dronevirksomhet på norsk sokkel. Det er noe regjeringen tar på største alvor og som jeg vet politiet følger opp med tiltak. Og de hendelsene som vi har fått rapporter om der, etterforskes av Sør-Vest politidistrikt, sier Mehl.