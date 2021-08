Norge har hentet i overkant av 20 barn fra Afghanistan

Regjeringen holdt i kveld en orientering om situasjonen i Afghanistan og arbeidet med å evakuere nordmenn og tidligere afghanske medhjelpere.

I tillegg er flere små afghanske barn fraktet til Norge. Justisminister Monica Mæland sier det dreier seg om i overkant av 20 barn og at mange av dem er under fem år.

– Utgangspunktet for dette var en henvendelse som kom til Justis- og beredskapsdepartementet fra Kabul, om at det befant seg et antall barn alene på det norske feltsykehuset, sier Mæland.

Det ble gjort forsøk på å finne foreldre og omsorgspersoner til disse barna, men når dette ikke lyktes, ble det vurdert som nødvendig å evakuere dem, sier hun.

Mæland sier sporingsarbeidet for å finne barnas foreldre nå blir viktig.

– Utgangspunktet er selvsagt at barna burde være sammen med sin familie, og oppsporing av familiene er derfor en viktig forpliktelse som vi har etter FNs barnekonvensjon.

Norge trenger mer tid

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier Norge så langt har hentet 374 personer ut av Afghanistan med til sammen sju fly. 288 av disse er utenlandske borgere.

– Dette er et svært krevende arbeid i en kaotisk og tidvis farlig situasjon. Vi har ingen garanti for at vi klarer å hjelpe alle norske borgere som trenger bistand, sier utenriksministeren.

Men arbeidet er ikke over, og utenriksdepartementet og forsvaret har sendt mannskap til Kabul for å bistå i arbeidet og hevet den operative beredskapen i Oslo.

– Vi vet ikke hvor lenge evakuering vil være mulig. Når flyplassen stenges står vi i en helt annen situasjon, sier Søreide.

Fristen for å avslutte evakueringen er 31. august, altså om én uke. Søreide sier Norge trenger mer tid:

– Det er et sterkt behov for å forlenge driften. Men dette er noe som ligger i dialogen mellom USA og Taliban.

Kilder: Biden vil overholde fristen

Ifølge lekkasjer fra det amerianske forsvarsdepartementet Pentagon har president Joe Biden blitt overbevist av forsvarstoppene om å overholde tidsfristen 31. august.

Biden skal ha bedt Pentagon utarbeide en beredskapsplan for en eventuell forlengelse av tilstedeværelsen.

USA skal i samtaler med Taliban ha sagt at 31. august-grensen forutsetter at islamistgruppen legger til rette for evakuering.

Både Norge og flere andre europeiske land har sagt at fristen 31. august må forlenges.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa i ettermiddag at diskusjonene på dagens G7-møte ikke førte til noen forlengelse. Verdenslederne skal blant annet å diskutert om man kan bruke den sivile flyplassen til evakuering etter tidsfristen.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier i en uttalelse at det er opp til USA når operasjonen i Afghanistan skal være over.

Taliban: Uaktuelt med forlengelse

På en pressekonferanse i ettermiddag gjentok Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid at det er uaktuelt å utsette fristen ytterligere.

Taliban ber USA om å ikke oppfordre afghanere til å forlate hjemlandet sitt og at USA ikke må hjelpe utdannede afghanere med å evakuere.

Mujahid sier Afghanistan trenger leger, ingeniører og andre med høyt utdanning.

I tillegg vil islamistene ikke lenger la afghanere ta seg til flyplassen i Kabul på grunn av kaoset som råder der.