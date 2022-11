Norskregistrerte skip har havnet midt i en stormfull italiensk debatt om hvem som har ansvaret for båtflyktninger i Middelhavet.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig for flere hundre migranter som nektes å komme i land i Italia.

De siste ukene har representanter fra flere hjelpeorganisasjoner, som Leger Uten Grenser og SOS Méditerannée, reddet flere hundre mennesker om bord i redningsskip i Middelhavet.

Ifølge internasjonale traktater skal skipene i slike tilfeller kunne legge til kai ved «nærmeste trygge havn».

Ettersom den havnen i svært mange tilfeller vil være italiensk, har den nye italienske regjeringen satt ned foten.

Båtene er blitt nektet å legge til kai, for å forhindre det myndighetene i landet mener er en trussel mot Italias rett til å vokte egne grenser.

LAND I SIKTE: 358 kvinner, barn og syke fikk slippe i land søndag kveld. 214 menn gjorde det ikke. Foto: GIOVANNI ISOLINO / AFP

Bare kvinner og barn

Lørdag i forrige uke fikk båten Humanity 1, som driftes av en tysk frivillig organisasjon, til slutt legge til ved havnen i Catania på Sicilia.

144 kvinner, barn og syke fikk gå i land. 35 menn måtte bli igjen på båten.

Italia har beordret Humanity 1 om å dra til havs igjen med disse menneskene om bord, men kapteinen har så langt nektet.

Søndag kveld fikk den norskregistrerte båten Geo Barents legge til kai, etter at høye bølger gjorde situasjonen uhåndterbar.

Også i dette tilfellet ble ilandsettingen styrt av et nytt dekret fra den italienske regjeringen: Bare kvinner, barn og syke får gå av båten.

211 mennesker er fortsatt om bord, etter at tre menn hoppet i vannet mandag ettermiddag, for å komme seg vekk fra skipet.

DEMONSTRERER: Migrantene om bord på Geo Barents fikk støtte fra demonstranter mandag. Foto: Salvatore Cavalli / AP

– I strid med folkeretten

Situasjonen om bord er «veldig kritisk» sier Jack Herheim fra Leger Uten Grenser i Norge.

– Disse menneskene har sittet i dagevis i en synkeferdig båt før de ble reddet. Når du så ligger til kai og ser at andre får gå i land mens du må bli igjen, er det klart det oppleves som veldig tungt, sier Herheim.

Han mener kriteriene for hvem som skal få bli ilandsatt er uklare og at den nye regjeringens praksis er uakseptabel.

– Vi er blitt bedt om å forlate italiensk farvann med de gjenværende om bord. Vi mener det vil være i strid med folkeretten. Dette vil vi nå innklage til en høyere rettsinstans i Italia, sier han.

– Hvor de tenker at vi skal ta med oss flyktningene om bord, det vet vi ikke.

– Send dem til Norge

Slik italienske myndigheter ser det, er det andre land som bør bidra.

Italias minister for maritime spørsmål, Nello Musumeci, var tydelig i et intervju i Italias største dagsavis mandag denne uken: Det er Norge som må trå til, når redningsbåten er registrert i Norge.

«En båt er en del av staten. Og loven krever at en stat tar ansvar for dem de har reddet», sa Musumeci.

Det var det samme budskapet landets samferdselsminister Matteo Salvini hadde kommet med i flere dager, ikke minst på sosiale medier.

Svaret er enkelt, kunngjorde Salvini: De må dra til Norge.

TIL NORGE: Italias samferdselsminister mener norskregistrerte båter som redder folk på havet bør reise til Norge med dem de har tatt om bord.

Dette er en tolkning av havretten Norge på ingen måte deler. I en uttalelse fra den norske ambassaden denne helgen, gjorde den norske ambassadøren i Roma det klart:

«Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet».

«Et slag i Italias ansikt»

Mens norske myndigheter virker overbevist om at det argumentet holder juridisk, vitner den offentlige debatten i Italia om at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å overbevise den italienske regjeringen – eller opinionen.

Norges «nei» har vært høyt på medienes radar gjennom hele helgen, og italienske journalister er sendt til Oslo for å få utdypet hva norske myndigheters syn på saken er.

Et slag i Italias ansikt, meldte avisen Il Tempo, mens avisen Il Giornale var enig i den formuleringen.

En annen norskregistrert båt, Ocean Viking, ligger fortsatt utenfor italiensk farvann og venter på beskjed om hvor den kan legge i land.

Franske myndigheter har antydet at de kan være villige til å ta hånd om noen av migrantene om bord, men de ser helst at de settes i land i Italia først, i henhold til gjeldende internasjonale avtaler.