Norge gir én milliard kroner til kampen mot seksualisert og kjønnsbasert vold

Representanter fra over 90 lands myndigheter og organisasjoner er fredag samlet i Oslo på konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises». Målet er å skjerpe kampen mot seksuell vold i krig og konflikt.

– Historiene til overlevere for slik vold gjør dypt inntrykk. Voldtekt er et våpen i krig, med ødeleggende konsekvenser. Vi kan ikke lenger stå og se på. Det er tid for handling. Det mitt håp at denne konferansen vil snu utviklingen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ble torturert

Under samlingen møter NRK Iryna Dovgan fra Jasinovataja i Donetsk-regionen. Over 10.000 mennesker har så langt mistet livet siden 2014 da konflikten mellom Russland og Ukraina om Luhansk og Donetsk-regionen brøt ut.

Hun forteller at hun ble arrestert av russiske soldater og holdt fange i fem dager fordi hun hadde laget mat til de ukrainske soldatene som var kommet for å forsvare området.

I fangenskapet skal hun ha blitt torturert og voldtatt.

– Jeg ble torturert og fikk en plakat rundt halsen der det sto «hun dreper våre barn», forteller hun fra scenen.

–Menn kom og gikk og mange av dem deltok i mishandlingen. De moret seg, sier hun.

Selv om Dovagan vet hvem gjerningsmennene er, har hun ingen kjennskap på hvor de befinner seg.

– De kan gjemme seg i Russland, sier hun.

Putin undertegnet i april nemlig en forordning som skal gjøre det lettere for innbyggerne i de opprørskontrollerte delene av Ukraina å få russisk pass.

I dag har hun flyttet lenger vestover. Huset hennes er overtatt av separatister.

Iryna Dovgan forteller at hun ble voldtatt og torturert av russiske soldater. Foto: NRK

Også Mildred Mapingure fra Zimbabwe har tatt reisen til Oslo for å delta på konferansen.

Hun forteller at hun ble utsatt for seksualisert vold etter valgene i 2015.

– Gjerningsmannen kan være din bror, din far. Vi kan ikke stanse krig, men vi kan gjøre noe med denne volden. Det siste vi trenger, er å leve i frykt for hva som kan skje med våre brødre, søstre og døtre. Ingen penger eller ord kan gi oss tilbake den tapte verdigheten. Disse gjerningsmennene må stilles for retten og få straff som de fortjener, sier hun.

Betydelig løft

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Norges bidrag på én milliard kroner er et betydelig løft.

– Det er et stort løft og en stor økning fra vår side. Noen av pengene kommer vi til å øremerke til de organisasjonene som jobber på bakken, sier hun til NRK.

Det inkluderer både de store FN-organisasjonene, det internasjonale Røde Kors-komiteen samt andre internasjonale, nasjonale og lokale organisasjoner.

– Disse gjør et fantastisk arbeid på bakken. Både med å forebygge, respondere og jobbe for at det ikke lenger skal være straffrihet for dette, sier Søreide.

Trenger hjelp

– Vi må ha bedre respons enn det vi har i dag. Enten det gjelder mennesker som har blitt voldtatt, selges som sexslaver eller som på ulike måter lever med kjønnsbasert og seksualisert vold i hverdagen. Dette koster både penger og politisk oppmerksomhet.

Blant representantene til stede er Iraks utenriksminister Muhamed Ali Alhakim, som påpeker at de trenger internasjonal hjelp for å takle seksualisert vold i krigen mot IS.

– Vi har ikke kapasitet til å takle dette problemet alene. Vi har nær 4000 barn fra IS-krigere. Det hender vi finner barn alene på motorveiene som bare er forlatt av foreldrene, sier han.

Også De forente arabiske emirater deltar på arrangementet. Under konferansen annonserte minister Zaki Nusseibeh at de vil bidra med 10 milliarder dollar for å bekjempe seksualisert og kjønnsbasert vold.

– Vi kommer også til å implementere tiltak fra barnehagen av som lærer barn å ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, sier han.