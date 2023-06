Norge gir 16.000 artillerigranater til Ukraina

Norge donerer i tillegg 7.000 komplette granater. Disse er sendt til Ukraina. Det blir 16.000 til sammen

– Ukraina har et omfattende behov for artilleriammunisjon. Det er prekært, og det haster. Vi har derfor bestemt oss for å gå sammen med Danmark om en ny donasjon, slik at Ukraina får ammunisjonen så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar på Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag. Foto: NRK

Nyheten slippes i forbindelse med at Natos forsvarsministre møtes i Brussel torsdag. Mens motoffensiven så smått har startet i Ukraina skal landet få styrket sitt artilleri i sin kamp mot de russiske invasjonsstyrkene.

Tas fra eget lager

Tidligere har Norge donert 20.000 artillerigranater. Med donasjonene som offentliggjøres nå, har Norge donert til sammen 27.000 artillerigranater alene, og 17.000 sammen med Danmark.

Artillerigranatene kan brukes i flere typer artilleriskyts, blant annet i M109 som Norge har donert tidligere.

Granatene blir tatt fra Norges eget lager. Ifølge Forsvarsdepartementet er konsekvensene av å gi fra seg granatene vurdert som akseptabel for den nasjonale beredskapen.

– Denne donasjonen kommer etter råd fra Forsvaret. Vi gjør jo vurderinger av balansen mellom behov for beskyttelse, beredskap og de akutte behovene i Ukraina. At Russland stoppes i Ukraina, er ikke bare viktig for Ukraina, men også viktig for norsk og europeisk sikkerhet, sier Gram til NRK.

Norge har allerede bestilt nye granater fra Nammo, og de første leveransene kommer til høsten.

Hjelpepakke

Leveringen av granatene kommer som en del av en militær hjelpepakke til Ukraina fra Norge som inkluderer både avanserte luftvernsystemer, Leopard-2 stridsvogner, artilleri og pansrede kjøretøy.

Norske politikere har blitt enige om en Ukraina-pakke på i alt 75 milliarder kroner, eller 15 milliarder over fem år.

Av de 15 milliardene man skal bruke på krigen i år, så går halvparten til militær hjelp og resten til sivil, humanitær hjelp. Pengene kommer på toppen av de drøye 10 milliarder kronene Norge brukte på Ukraina-krigen i fjor.

Den militære støtten i fjor var på til sammen 4,4 milliarder kroner.