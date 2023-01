600 millioner norske kroner til renere indisk luft

CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Hver høst setter indiske bønder fyr på åkrene sine. Halmen må brennes bort så bøndene raskt kan så ris og korn på nytt.

Samtidig stenger de som kan seg inne og skalker lukene. Smoggen smyger inn fra jordene rundt, legger seg som et grått lokk over storbyene. Det klør i lungene og svir i øynene.

Hodepine, hoste, bronkitt og kreft. Luftforurensning tar livet av anslagsvis 7 millioner mennesker årlig globalt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Brenningen av halm er en av hovedgrunnene til at New Delhi er hovedstaden i verden med dårligst luft.

Studier viser at luftforurensningen reduserer levealderen i regionen med opp mot ti år.

Brenningen reduserer også kvaliteten på jorda, slik at bøndene må bruke mer kjemikalier, som gir negative helseeffekter.

DÅRLIG LUFT: Brenning av halm på jorder er en av hodeårsakene til den alvorlige luftforurensningen i mange indiske storbyer. Foto: Norfund

Renere luft

Men nå skal lufta i Nord-India bli renere. I stedet for å brenne halmen, får bøndene betalt for å levere halmballer til et biomassekraftverk.

Halmen brennes i kraftverk som produserer damp som blir til elektrisitet. Dette kan erstatte kullkraft.

Lokal forurensning blir mindre, siden svevestøvet fra forbrenningen fanges opp i kraftverket.

Og karbonet som frigjøres er del av kretsløpet. Det ville uansett blitt frigjort når halmen råtner eller brennes på jordene.

Det statlige norske Klimainvesteringsfondet, forvaltet av Norfund, bidrar til å gjøre det hele mulig.

Metervis med halmballer venter på brenning i kraftverk Foto: Norfund Indisk arbeider jobber med å lesse halmballer. Foto: Norfund Traktorer med digre halmlass på slep ankommer biomassekraftverket. Foto: Norfund Biomassekraftverk lager elektrisitet av brenning av halm. Foto: Norfund

Investeringen på 600 millioner kroner anslås å kutte mer enn 2,8 millioner tonn CO2-utslipp årlig, basert på dagens energimiks. Det tilsvarer 3 prosent av Norges årlige utslipp, melder Norfund i en pressemelding.

Inntekter til 100.000 bønder

I dag leverer allerede ca. 15.000 bønder halm til prosjekter i Punjab og Haryana. 20.000 bønder er involvert i prosjekter under bygging i Rajasthan.

Om selskapet SAEL Limited lykkes med planene sine, anslår de at 100.000 bønder vil være involvert innen 5 år.

FORNØYDE: Norfund anslår at 100.000 bønder kan få ekstra inntekter ved å levere inn halmen i stedet for å brenne den på jordene. Foto: Norfund

– Ved å samle inn halmen og bruke den som drivstoff i våre biomassekraftverk, bidrar vi til å bekjempe et av landets største helseproblemer. Samtidig skaper vi lokal sysselsetting og ekstra inntekter til bønder og lokale gründere. Partnerskapet med Norfund vil fremskynde implementeringen av disse prosjektene.

Det sier styreformann og administrerende direktør i SAEL, Jasbir Awla.

Mer fornybart

SAEL har allerede fem kraftverk (80MW) i drift, og ytterligere seks (90 MW) under bygging. De driver også flere solenergiprosjekter.

Norfunds investering skal finansiere planer om å bygge ytterligere 100 MW bioenergi og 400 MW solenergi hvert år de neste fem årene.

India er verdens nest største produsent av kullkraft, og landet har verdens største vekst i energibehov.

DÅRLIG SIKT: Når bøndene i India brenner åkrene sine blir det ekstremt dårlig luftkvalitet i områdene rundt. Foto: Norfund

India har tidligere lansert planer om at halvparten av landets energi skal være fornybar innen 2030, og verden er helt avhengig av at landet lykkes med dette for å nå de globale klimamålene.

Likevel viser beregninger at kullforbruket i India øker med 8 prosent, melder Reuters.