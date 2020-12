Norge får FN-ansvar for Afghanistan

– Flere generasjoner afghanere har fått livene sine ødelagt på grunn av krig. Dette må få en slutt, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til NRK.

Det er bare halvannen uke til Norge tar plass i FNs sikkerhetsråd.

Først nå er det klart at Norge kommer til å få ansvaret for alle afghanske spørsmål som havner i FNs viktigste organ de neste to årene. Lederrollen tas sammen med Estland og kalles «pennefører» på diplomatspråket.

I praksis betyr det at Norge skal lede forhandlinger om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Norge skal også styre språket Sikkerhetsrådet skal bruke om hendelser i landet.

Fakta om FNs sikkerhetsråd Ekspandér faktaboks FNs sikkerhetsråd har ansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet.

Sikkerhetsrådet kan kalle inn til forhandlinger, utnevne spesialutsendinger, utplassere FN-styrker og iverksette straffetiltak.

Medlemslandene har plikt til å følge Sikkerhetsrådets vedtak.

Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer. Fem av dem har vetomakt og er aldri på valg: USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. De ti andre plassene velges for to år av gangen av FNs generalforsamling.

Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut.

Ikke-faste medlemmer tilhører en av de regionale blokkene: Asia og Stillehavet, Afrika, Latin-Amerika og Karibia, Vest-Europa og andre (Australia, Canada og New Zealand), og Øst-Europa. (Kilde: NRK)

Volden og terrorangrepene er trappet opp i Afghanistan samtidig som den afghanske regjeringen forhandler med den islamske Taliban-bevegelsen.

Det internasjonale samfunnet har gjentatte ganger fordømt alle terrorangrep og sagt at det er partenes ansvar å bli enige om veien videre.

Norges ambassadør til FNs hovedkvarter, Mona Juul, bekrefter at Norge skal ha lederrollen i Sikkerhetsrådets behandling av situasjonen i Afghanistan. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Vår oppgave blir å skape mest mulig enighet blant de 15 medlemmene om hvordan FN kan støtte opp under den politiske prosessen som de afghanske partene er ansvarlige for, skriver Juul til NRK.

Hun beskriver konflikten som «kompleks» og mener landet går et «uforutsigbart år i møte».

USA har varslet at deres militære nærvær i Afghanistan trappes ned og nå har diskusjonen havnet i Nato. Frykten er at det krigstrøtte landet igjen kan bli en frihavn for internasjonal terror.

Norge har soldater i Afghanistan, har vært vertskap i forsoningsmøter med Taliban og er kjent for et bredt nettverk.

– Vi er realistiske med tanke på hva som kan være mulig å få til, men fra Norges sete i Sikkerhetsrådet vil vi iallfall gjøre vårt for å bidra i positiv retning, sier Juul.

FNs sikkerhetsråd er ikke sterkere enn medlemslandene selv vil. Ofte krangles det i hovedkvarteret i New York om hva Sikkerhetsrådet skal mene eller gjøre i flere konflikter. Vetomaktene har siste ord.

En ballongselger ser etter kunder i trafikken i Kabul. Ikke langt fra dette området smalt en bombe i helga. Foto: Rahmat Gul / AP

På spørsmål om norske interesser og fredsinitiativ kan komme i konflikt med den nye rollen i Sikkerhetsrådet, svarer FN-ambassadøren at Norge vil bruke stemmen til å støtte den pågående fredsprosessen.

– Fra norsk side vil vi være spesielt opptatt av å ta opp behovet for beskyttelse av sivile og særlig situasjonen for barn og ungdom som lider under terror og vold. Vi vil ta til orde for at afghanske kvinner kan ta aktivt del i politiske prosesser, inkludert i den pågående fredsprosessen, sier FN-ambassadør Mona Juul.

Det er også ventet at Norge skal lede en av FNs straffekomiteer. Det er fortsatt uklart hvilken.

– Når Norge nå går inn i Sikkerhetsrådet, er jeg glad for at vi tar den viktige oppgaven med å lede Afghanistan-arbeidet, sier Juul.

Det pågår fortsatt forhandlinger om hva de nye ikke-faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd skal ha ansvar for. En avklaring var ventet første oktober.

Det er ventet at Norge også får en lederrolle i arbeidet med humanitær hjelp til Syria.

